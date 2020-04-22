DxOMark 公布三星 S20 Ultra 相机评分：总分 122 分

IT之家4月22日消息 今天，DxOMark官网公布了三星Galaxy S20 Ultra 相机得分，其中总分为122分，照片拍摄得分132分，视频拍摄得分102分，总分在DXOMARK Camera排行榜中与荣耀V30 Pro并列第6名。

三星Galaxy S20 Ultra有一些引人注目的基本规格：6.9英寸AMOLED显示屏、Exynos 990芯片组（高通骁龙865芯片）和5000mAh大容量电池，可让你拍摄一整天。

三星S20 Ultra搭载四镜头配置，包括飞行时间（ToF）深度传感器，并搭载了分辨率更高的主摄像头和一颗焦距更长的远摄像头，其摄影可能性比两款姐妹机型还多。

三星S20 Ultra的主摄像头所搭配的传感器是1/1.33英寸10800万像素分辨率传感器的更新版本，并使用3×3像素合并的方式将9个像素合并为一个“超像素”，从而将其有效像素尺寸提高至2.4微米，以改善1200万像素输出图像的质量。它的主传感器搭配一个等效于26毫米的标准广角镜头，光圈为f/1.8。

三星为S20 Ultra的远摄摄像头设计了潜望镜式镜头，其103毫米f/3.5镜头可提供原生4倍的光学变焦，10倍混合变焦则混合了来自4800万像素远摄摄像头和高分辨率10800万像素主摄像头的图像信息。主摄像头和远摄摄像头都具有相位检测自动对焦（PDAF）和光学影像防抖（OIS）功能。

与前几代产品相比，三星对S20 Ultra超广角摄像头进行了一些变更，但不如主传感器分辨率和远摄摄像头的升级那么引人注目。这一新机型并未搭配像S10+上那么宽的12毫米f/2.2镜头和分辨率更高的1600万像素传感器，而是配备13毫米f/2.2镜头和1200万像素传感器。不过，该新机型的较低分辨率可实现更大的1.4微米像素尺寸，而1200万像素分辨率对于大多数智能手机摄影者而言仍然十分实用。

最后，三星S20 Ultra的后置四摄像头包括30万像素深度传感器，在人像模式下激活时，可利用ToF 3D技术改善散景效果中的被摄体隔离。

三星S20 Ultra主摄像头上新设计的传感器现在也能够以每秒24帧的速度录制8K视频。24fps是录制8K视频时唯一可用的帧率，而分辨率降至4K时则可以30或60fps的帧率录制；在720p分辨率下，帧率可高达960fps。该手机的视频功能也包括三星的HDR10+视频处理，有望改善影片的动态范围、色彩和对比度。在防抖方面，在S20 Ultra的所有视频格式下均会启用陀螺仪电子影像防抖（EIS）和光学影像防抖（OIS）。

摄像头主要规格：

主摄像头：10800万像素1/1.33英寸传感器，f/1.8镜头，26毫米等效焦距，光学影像防抖（OIS），相位检测自动对焦（PDAF）

远摄：4800万像素1/2.0英寸传感器，f/3.5镜头，等效焦距103毫米，相位检测自动对焦（PDAF）

超广角：1200万像素传感器，f/2.2镜头，13毫米等效焦距

深度：30万像素ToF 3D传感器，f/1.0镜头

LED闪光灯

视频：8K 4320p/24fps、4K 2160p/60fps（测试设置为2160p/30fps）

Exynos 990（骁龙865）芯片组

IT之家获悉，三星Galaxy S20 Ultra在测试中表现出色，拿下了122分，在DXOMARK Camera排行榜中与荣耀V30 Pro并列第6名。它在照片类别中取得了优异的成绩（132分），这表示它大体上可以拍出卓越的静止图像质量，但存在一些小缺点。这意味着它的性能和一致性还不能完全比得上本数据库中的顶级手机的极高标准。

结论

三星Galaxy S20 Ultra始终可以拍出良好的曝光度、不错的色彩和到位的细节，在智能手机摄影方面堪为表现出色的多面手。在人像模式下，它的超广角摄像头和散景效果尤其令人印象深刻；它在4K模式下可以拍出出色的视频，也提供了许多其他分辨率和慢动作录制设置，以及许多录制运动图像的可能性。

但是，近距变焦问题、低光下自动对焦慢，以及夜间拍摄效果不佳等问题，都使得S20 Ultra无法与本数据库的顶级手机相媲美。鉴于该手机令人印象深刻的技术规格，以及其昂贵的价格，三星手机的爱好者也许会对它的表现有点失望。因此，尽管S20 Ultra在许多拍摄环境中的表现仍然非常杰出，但它并没有为智能手机图像质量立下新的标杆。