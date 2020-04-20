三星官方承认部分 S20 Ultra 更新后现绿屏 Bug ：将尽快修复

IT之家4月20日消息 上周，有Exynos 990版三星Galaxy S20 Ultra用户报告称，安装2020年4月补丁更新后，出现了绿色显示屏色调问题。而此前，Exynos版三星S20 Ultra的用户还投诉了相机自动对焦和过热问题。

据外媒SamMobile报道，消息人士透露，三星已开始针对该问题进行软件修复，并将很快发布。在提供的声明中，三星已确认该问题，并将推出修复程序。三星已经移除了导致此问题的更新，不再通过OTA或三星Smart Switch软件提供。

“三星已知晓该报告的问题，该问题出现在非常有限数量的Galaxy S20 Ultra设备中。我们计划提供软件更新，以尽快解决此问题，”三星在声明中表示，但未提供具体推送的时间。

据IT之家了解，三星社区论坛中的许多用户，抱怨在设置为120Hz刷新率时，其显示屏突然呈现绿色，亮度降至30%以下。它似乎影响了包括三星支付、股票、三星相机应用，谷歌浏览器、PUBG Mobile等应用程序。大部分来自Exynos 990版三星Galaxy S20 Ultra用户。

在发布软件更新之前，只有一个临时解决方案。如果你不想被Galaxy S20 Ultra的绿色色调所困扰，只需将屏幕刷新率保持在60Hz。虽然这不是理想的解决方案，但它是目前唯一的解决方案。