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部分 Exynos 990 版三星 S20 Ultra 更新后出现绿屏显示色调 Bug

2020/4/16 22:18:32来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月16日消息 三星Galaxy S20 Ultra是真正的旗舰手机产品，但是接连出现了相机对焦问题，可能的更新修复Bug，现在部分用户报告了三星Galaxy S20 Ultra绿色显示屏色调问题。

据外媒SamMobile报道，Exynos 990版三星Galaxy S20 Ultra用户报告称，安装2020年4月补丁更新后，出现了绿色显示屏色调问题。而此前，Exynos版三星S20 Ultra的用户还投诉了相机自动对焦和过热问题。

三星社区论坛中的许多用户，抱怨在设置为120Hz刷新率时，其显示屏突然呈现绿色，亮度降至30％以下。它似乎影响了包括三星支付、股票、三星相机应用，谷歌浏览器、PUBG Mobile等应用程序。

当电池电量降至5％以下且设备温度超过40摄氏度时，有些人也发现了问题。这将导致显示屏恢复为60Hz刷新率。

SamMobile表示，在三星S20 Ultra的Exynos 990版本上复现了该问题，但是不确定骁龙865型号是否也出现相同的问题。在不支持原生120Hz刷新率的应用程序中，当刷新率恢复为60Hz时，会出现绿色色调的问题

IT之家获知，三星建议用户还原设备，以解决问题。但是，这似乎并不能解决某些问题。对于显示问题，用户可能需要继续等待软件修复。

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关键词：三星S20 Ultra三星手机

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