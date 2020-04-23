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RTM版Windows 10 May 2020体验报告：发现三件重要事情

2020/4/23 8:24:09来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月23日消息 据Softpedia报道，微软近期向Release Preview Ring用户推送了Build 19041.207版本更新，外媒在运行了这一版本系统一段时间后注意到三件事。

IT之家了解到，此功能更新中加入了很多新功能。第一，新版本中加入了适用于Linux的第二代Windows子系统。加入对Windows搜索、文件资源管理器中键入时的搜索建议，Windows沙箱的配置文件，任务管理器中的GPU温度，蓝牙等内容的改进。

第二，Windows 10版本2004运转流畅，没有碰到什么错误。外媒表示尽管不能保证Windows 10版本2004正式发布版不会存在错误，但系统的响应速度和流畅度都很高。

第三，微软已从自己的错误中吸取教训，他们开始听取用户的意见来对操作系统进行优化。Windows 10版本2004中将提供新的可选更新体验，使用户可以从Windows Update中更新驱动程序。这让用户可以根据自己的需求安装更新。

微软一直承诺会根据用户反馈来构建Windows 10，而新的2020年5月更新也证明了这一点。也许微软并没有完全按照用户的意愿进行，但相信Windows 10未来会越来越好。

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关键词：微软Windows 10

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