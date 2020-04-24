2020年三大运营商首季度“交卷”：净利集体下滑

新冠肺炎疫情，迫使诸多行业摁下了暂停键，持续的疫情影响下，各大行业的第一季财报究竟表现如何也成为业界关注的焦点。当然，对于通信行业而言，亦是如此，疫情之下，运营商的首季财报异常惹人关注。

截至目前，三大运营商2020年第一季财报已经全部出炉。整体而言，三家企业一季度的表现还算可以，在正常的空间内有所浮动，并没有出现令人惊讶的上浮或下跌。

在营收方面，中国移动营运收入为人民币1813亿元，比上年同期下降2.0%；中国电信经营收入为人民币947.93亿元，比上年同期下降1.4%；中国联通营收为人民币738.24亿元，比上年同期增长0.9%。

在净利润方面，中国移动股东应占利润为人民币235亿元，比上年同期下降0.8%；中国电信公司股东应占利润为人民币58.22亿元，比去年同期下降 2.2%；中国联通公司权益持有者应占盈利为人民币31.66亿元，同比下降13.9%。

在用户数方面，中国移动依旧保持领先优势。截至2020年3月31日，三大运营商移动电话总数达15.94亿户，有线宽带接入总户达到4.28亿户。其中，中国移动集团移动用户数规模约9.46亿户，有线宽带客户总数达1.91亿户；中国电信移动用户数规模约为3.37亿户，有线宽带用户规模约为 1.52 亿户；中国联通移动移动用户数约3.11亿户，固网宽带用户达到 8483万户。

三家企业净利集体下滑

2020年一季度营收方面，中国移动仍然位居三大运营商榜首。中国移动一季度的营运收入为人民币1813亿元，较中国电信947.93亿元以及中国联通738.24亿元的总和还多。

但值得一提的是，一季度营收方面，中国移动和中国电信比上年同期都有所下滑，而中国联通却比上年同期增长0.9%，还是比较让人惊喜的。

在利润方面，三大运营商则出现了集体下滑，移动下浮最小，并且总利仍是三家企业之首。联通总利最低，相比上年同期下浮也比较大，但比去年第四季度上升110.1%。

具体来看，中国移动2020年第一季度营运收入为人民币1813亿元，比上年同期下降2.0%；其中，通信服务收入为人民币1689亿元，比上年同期上升1.8%。EBITDA为人民币685亿元，比上年同期下降5.8%；股东应占利润为人民币235亿元，比上年同期下降0.8%。

中国电信2020年第一季度经营收入为人民币947.93亿元，其中服务收入为人民币921.37亿元，比去年同期上升0.7%。股东应占利润为人民币58.22亿元，比去年同期下降2.2%。EBITDA 为人民币301.61亿元，比去年同期下降0.3%。

中国联通2020年第一季度营收为人民币738.24亿元，比上年同期增长0.9%。整体服务收入为683.07亿元，比去年同期上升2.3%。EBITDA为人民币235.61亿元，比去年同期下降5.8%，但比去年第四季度上升11.1%。本公司权益持有者应占盈利为人民币31.66亿元，比去年同期下降13.9%，但比去年第四季度上升110.1%。

中移动用户数强势领先

在移动通信业务方面，数据显示，截至2020年3月31日，中国移动集团移动客户总数约9.46亿户，其中4G客户总数达到7.52亿户，5G套餐客户总数达到3172万户。

首季度流量业务保持增长态势，手机上网流量比上年同期增长43.4%，手机上网DOU达到8.3GB；受OTT替代、新冠肺炎疫情影响，总通话分钟数为6614亿分钟，较上年同期下降16.3%；在集团短信拉动下，短信使用量较上年同期增长45.4%；首季度移动ARPU为人民币46.9元，同比下降6.7%，降幅较上年有所收窄。

中国电信加快4G用户向5G升级，移动用户数规模约为3.37亿户，其中5G套餐用户数约为1,661万户，净增1,200万户；手机上网总流量2同比上升37.4%，保持快速增长，平均每月每户移动服务收入(ARPU)降幅较上年有所收窄。

中国联通2020年第一季度，移动出账用户净减747万户，达到3.11亿户，其中4G用户达到2.55亿户。移动出账用户ARPU为人民币40.0元。移动服务收入为377.49亿元，比去年同期下降4.1%，跌幅较去年全年的-5.3%有所改善。

在固网宽带业务方面，截至2020年3月31日中国移动有线宽带客户总数达1.91亿户，首季度净增410万户，有线宽带ARPU为人民币31.3元；中国电信有线宽带用户规模约为1.52亿户，智能家庭应用和服务收入同比增长106.3%，对宽带综合 ARPU的拉动持续增强；中国联通2020年第一季度，固网宽带用户净增135万户，达到 8483万户，固网宽带接入收入实现止跌回升，达到人民币107.85亿元，比去年同期上升34.4%。

从以上数据，不难看出，中国移动集团不论是在移动通信业务还是固网宽带业务方面都跑在了最前方，用户数也是遥遥领先其他两家。并且，在移动业务方面，中国移动和中国电信都公布了相应的5G用户数，联通仍没有显示。

增强创新业务，发展新动能

从近两年运营商的发展来看，三大运营商在传统业务提高业绩的做法难以为继，创新业务成为新的业绩增长点。在疫情期间，通过创新业务发展，运营商在整体收入上也取得了不错的成绩。

中国电信把握经济社会数字化转型趋势，积极推进5G商用，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，集团用户发展有所下降。公司采取多项措施积极应对，保持通信畅通和稳定，努力缓解疫情影响。

智能家庭应用和服务收入同比增长106.3%，对宽带综合 ARPU的拉动持续增强。公司积极把握因疫情催生的信息化新需求，发挥云网融合优势，丰富综合信息化服务，推广中小企业上云、天翼云会议等企业信息化应用，加快教育上云、天翼云课堂、医院上云等远程教育和医疗应用落地，云业务收入保持快速增长。

在创新业务领域，中国联通以“云+智慧网络+智慧应用”融合经营拉动创新业务和基础业务相互促进发展。2020年第一季度，产业互联网业务收入为人民币114.48亿元，比去年同期上升32.2%。得益于创新业务快速增长拉动，固网服务收入达到人民币298.94亿元，比去年同期上升11.1%。整体服务收入为人民币683.07亿元，比去年同期上升2.3%。

中国移动通信服务收入为人民币1689亿元，同比增长1.8%，在新冠肺炎疫情影响下仍实现了增长。目前疫情防控仍在持续，部分影响具有延续效应。中国移动将持续推动转型升级，在CHBN四大市场全向发力、协同发展，不断优化收入结构，力争实现全年通信服务收入保持增长。

开源节流、降本增效促发展

面对新冠肺炎疫情、转型升级和5G相关成本增加等诸多挑战，三大运营商都在积极推进开源节流、降本增效，保证资源的精准与高效投入，平衡好短期经营业绩和长期发展之间的关系。

财报显示，2020年第一季度，中国电信经营费用较去年同期下降0.9%。其中折旧及摊销较去年同期增长2.3%；网络运营及支撑成本较去年同期上升9.1%，增长的主要原因是集团持续优化提升网络能力和质量，支撑新兴业务快速发展，适度增加资源投入；销售、一般及管理费用较去年同期下降 14.7%，主要原因是集团持续优化销售模式，加强营销资源精确管理，提高营销资源使用效益，同时，现场营销活动受疫情影响而减少，相关成本有所节省；其他经营费用较去年同期下降34.9%，主要原因是移动终端销售有所下降。

中国电信抓住较好市场机会，期内完成2020年公司债券首期发行，同时持续加强内部资金集约能力，资金周转和使用效率进一步提升，有效控制债务规模和融资成本，财务成本净额较去年同期下降20.2%。投资收益及应占联营公司的收益较去年同期上升36.9%，主要由于期内应占中国铁塔股份有限公司损益增加所致。

中国联通2020年第一季度，网间结算成本比去年同期下降15.6%，主要受网间话务量下滑影响。折旧及摊销比去年同期下降1.4%，主要得益于近年资本开支的良好管控。网络、营运及支撑成本比去年同期上升1.6%，主要由于网络规模扩大导致期内铁塔使用费增加。销售通信产品成本比去年同期下降19.5%，主要由于期内通信产品销售下降。

中国联通严控用户发展成本，销售费用比去年同期下降15.0%至人民币76.89亿元。其他经营及管理费用比去年同期上升43.8%，主要由于ICT业务快速增长导致相关服务成本增加，以及对创新业务的技术支撑的投入增加，处置固定资产损失和坏账损失的增加。

中国移动没有展示降本增效的细节数据，但其表示将持续推进开源节流、降本增效，保证资源的精准与高效投入，平衡好短期经营业绩和长期发展之间的关系。