特斯拉上调中国制造Model 3售价

IT之家4月24日消息 特斯拉中国官网显示，中国制造Model 3标准续航升级版和长续航版售价分别上涨4500元和5000元，目前Model 3标准续航升级版补贴后售价为30.355万元，长续航版为34.405万元。

IT之家了解到，昨日，财政部、工信部等四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，提到起售价30万元以上的新能源汽车将不再享受补贴，但支持换电模式的车辆例外，7月22日正式生效。