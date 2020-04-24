特斯拉国产Model 3价格上调，补贴新政或倒逼其降价

4月24日上午消息，特斯拉官网显示，国产Model 3标准续航升级版补贴后售价上调4500元至30.355万元，长续航版上调5000元至34.405万元。

来源：特斯拉官网

此前开始预订的中国制造Model 3高性能全轮驱动版售价暂未调整，补贴前售价仍为41.98万元，预计2021年第一季度开始交付。

昨日，财政部、工信部等四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，提到起售价30万元以上的新能源汽车将不再享受补贴，但支持换电模式的车辆例外，7月22日正式生效。

《通知》明确，在4月23日至7月22日过渡期期间，符合2019年技术指标要求但不符合2020年技术指标要求的销售上牌车辆，按照去年新能源补贴政策对应标准给予0.5倍补贴，符合2020年技术指标要求的销售上牌车辆按2020年标准补贴。

如果按照目前的价格，国产特斯拉Model 3将无法享受补贴。业内人士普遍分析，补贴新政或倒逼特斯拉调低售价。

小鹏汽车董事长何小鹏今日在微博发文预测，“国产Model3长续航版补贴后会降价到27.75万，比当前价格33.9万下调6.15万，接近去年我说国产Tesla价格可再降1万美元。”

理想汽车CEO李想认为，“设计30万的补贴门槛，基本上是精准的助攻特斯拉来打残国内的纯电动品牌。你只需要换位想一下，如果你是特斯拉，你接下来会如何对策和定价，就知道什么叫灭顶之灾了。”

日前，有媒体引用网络消息称，特斯拉国产Model 3标准续航升级版或将调整售价至22万元。对此，特斯拉方面向新浪科技回应，该消息不属实。