小米 MIUI 12 稳定版 6 月底全面升级，附机型名单：小米 6 失踪

IT之家4月27日消息 小米手机在今天下午2点举行小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米还将重磅发布MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

小米官方宣布，MIUI 12稳定版6月底全面升级，如果你想抢先体验，今天即可申请内测，今晚18点开始陆续推送！

MIUI 12稳定版官方计划推送名单

六月底：

小米10 Pro、小米10、小米10青春版、小米9 Pro 5G、小米9尊享透明版、小米9、Redmi K30 Pro变焦版、Redmi K30 Pro、Redmi K30 5G、Redmi K30、Redmi K20 Pro尊享版、Redmi K20 Pro、Redmi K20

第二批：

小米MIX 3、小米MIX 2S、小米CC9 Pro、小米CC9、小米CC9 美图定制版、小米9 SE、小米8屏幕指纹版、小米8透明探索版、小米8、Redmi Note 8 Pro、Redmi Note 7 Pro、Redmi Note 7

第三批：

小米CC9e、小米Note 3、小米MAX 3、小米8青春版、小米8 SE、小米MIX 2、小米6X、Redmi Note 8、Redmi 8、Redmi 7、Redmi 7A、红米6 Pro、红米6、红米6A、红米Note5、红米S2

小米官方还发布了发挥MIUI 12全部实力的旗舰级手机推荐名单，包括小米10 Pro、小米10、小米10青春版、小米9 Pro 5G、小米9（含尊享版）、小米MIX 3、小米8、小米8透明探索版、小米8屏幕指纹版、Redmi K30 Pro、Redmi K20 Pro（含尊享版）。

MIUI官方称，过去半年时间，大家谈论最多的词就是「动画」。为了挑战最强动画，必须有超级强悍的技术。MIUI 12从底层技术开始自研重构，完成了一套焕然一新、极其先进的技术架构。MIUI将这套包含动画引擎、渲染引擎、插画引擎的技术架构，命名为「米柚光锥动效架构」。

IT之家获悉，除此之外，MIUI 12还带来了超级壁纸。打通息屏、锁屏、桌面壁纸，为你带来连贯的解锁体验，突破空间的限制。当你通过指纹解锁的那一刻，奇迹发生。

另外MIUI 12还带来了包括隐私升级，小米健康、AI通话等功能。