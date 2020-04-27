小米 MIUI 12 正式发布：真实动效，通感可视化设计

IT之家4月27日消息 小米手机今天下午2点举行了小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米重磅发布MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

官方介绍，MIUI系统今天拥有3.1亿月活用户，MIUI已经走过10个年头。MIUI是小米的第一个产品，小米称，软件是手机的灵魂，某种程度上是比硬件更重要的存在。今天，为大家带来小米十年梦想之作，MIUI12。

MIUI官方称，过去半年时间，大家谈论最多的词就是「动画」。为了挑战最强动画，必须有超级强悍的技术。MIUI 12从底层技术开始自研重构，完成了一套焕然一新、极其先进的技术架构。MIUI将这套包含动画引擎、渲染引擎、插画引擎的技术架构，命名为「米柚光锥动效架构」。

IT之家获悉，光锥架构「渲染引擎」追求还原真实世界的光影，带来界面高级混色+控件级实时模糊、抗锯齿的完美圆角、与硬件严丝合缝的G2连续曲线以及顺畅流动的动态圆角。

「动态窗体」技术，解决安卓横竖屏旋转、打开横屏应用带来的闪、卡、鬼影现象，带来流畅的横竖屏旋转动画体验。

全新架构下，MIUI 12的核心场景动画表现焕然一新，小米还带来了分层动态图标。退出应用时，图标会根据你的手势产生实时反馈，手势方向、速度的改变都会让应用图标产生不同的反应。

用动效传递真实，MIUI 12系统中到处充满了有生命力的动画。像控制中心的每一个小图标，连接WiFi时的细腻反馈，耗电统计的动态图表，收纳便签时真的像将便签收入便签夹中，甚至当你删除应用时，产生的涟漪会影响周围的应用图标。

还有一个更真实的例子，MIUI 12的天气，从真实的视角切入，将逼真的天气动画带入系统，阴晴雨雪和即时变化均如延时电影般展现，还能帮你抓住转瞬即逝的惊艳瞬间，只需轻轻按住屏幕，就能感受时间凝固于指尖的美丽。

MIUI一直在探索未来设计的方向。在MIUI 12中，小米将系统核心信息进行了可视化表现，让你对系统的状态一目了然，直观高效，甚至跨越语言与文化。「通感可视化设计」或许是通向未来设计的一扇门。

IT之家获悉，除此之外，今天MIUI 12带来了超级壁纸。打通息屏、锁屏、桌面壁纸，为你带来连贯的解锁体验，突破空间的限制。当你通过指纹解锁的那一刻，奇迹发生。

小米称，我们基于火星探测数据，高精度3D建模，还原火星地貌。每套壁纸可以选取高精度建模的落地点，衍生出更多变化。开启深色模式后，星球也会进入夜色，视觉体验更完美。这就是超级壁纸·火星。

除了火星，还有我们熟悉的地球。你可以在指尖触碰地中海自然保护区、桂林龙脊梯田、伊卢利萨特冰山。超级壁纸·火星与超级壁纸·地球 ，带你触碰想象。

在隐私方面，MIUI 12推出照明弹、拦截网、隐匿面具。

应用行为记录将照亮一切，忠实记录App的一切敏感行为，并呈现给你。更进一步，当应用使用相机、录音、定位权限时，系统会给出明显提示，点击提示即可管控。

完全禁止后台使用相机、后台唤醒。应用获取权限时，可以选择仅在使用中允许或本次允许。对没说清权限用途的App，将不提供「 始终允许 」选项。分享照片时可以擦除敏感信息，分享生活，但不分享隐私。

不给权限不让用？MIUI12为你提供空白通行证，畅行无阻。同时，MIUI12只提供虚拟的身份ID给应用，将数据权利归还于你，随时都能换个身份。

召之即来，挥之即去，一步挂起，便利加倍！MIUI全局自由窗口符合手势操作直觉，适应多种使用场景。来消息时轻轻下滑即可展开进入小窗模式，上滑即可退出。对于只需要查看状态的应用，拖至屏幕角落即可悬挂。MIUI全局自由窗口，可能是全球最优的手机多任务解决方案。

今天，AI电话助理正式升级为AI通话！你可以自定义开场语、自由切换自动应答或手动回复，还可以定向自动接听，再也不用在意骚扰电话。

在内测过程中，小米还收到了一些聋哑人外卖骑手的反馈，希望支持拨打电话功能。AI通话现已支持拨打电话。让每个人都能享受科技带来的美好生活是小米的愿景，也希望这些功能可以帮到更多人。

依托自研灵弦算法，AI智能感知运动状态。手机揣兜里，即可自动记录一整天的步行、跑步、骑行和爬楼梯。更重要的是，一整天耗电量小于1%！

手机放枕边，自动记录睡眠，提供简单的睡眠报告。还能自动记录你的鼾声和梦话，让你了解自己更多一点。运动和睡眠识别算法全部采用离线模型实现，完全不收集任何数据，放心使用。

小米官方宣布，MIUI 12稳定版6月底全面升级，如果你想抢先体验，今天即可申请内测，今晚18点开始陆续推送！

MIUI 12稳定版官方计划推送名单

六月底：

小米10 Pro、小米10、小米10青春版、小米9 Pro 5G、小米9尊享透明版、小米9、Redmi K30 Pro变焦版、Redmi K30 Pro、Redmi K30 5G、Redmi K30、Redmi K20 Pro尊享版、Redmi K20 Pro、Redmi K20

第二批：

小米MIX 3、小米MIX 2S、小米CC9 Pro、小米CC9、小米CC9 美图定制版、小米9 SE、小米8屏幕指纹版、小米8透明探索版、小米8、Redmi Note 8 Pro、Redmi Note 7 Pro、Redmi Note 7

第三批：

小米CC9e、小米Note 3、小米MAX 3、小米8青春版、小米8 SE、小米MIX 2、小米6X、Redmi Note 8、Redmi 8、Redmi 7、Redmi 7A、红米6 Pro、红米6、红米6A、红米Note5、红米S2

小米官方还发布了发挥MIUI 12全部实力的旗舰级手机推荐名单，包括小米10 Pro、小米10、小米10青春版、小米9 Pro 5G、小米9（含尊享版）、小米MIX 3、小米8、小米8透明探索版、小米8屏幕指纹版、Redmi K30 Pro、Redmi K20 Pro（含尊享版）。