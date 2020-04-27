性能要求高，小米 MIUI 12 超级壁纸支持机型名单公布：骁龙 845 以下没戏

IT之家4月27日消息 小米手机在今天下午2点举行小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米正式发布了MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

IT之家获悉，今天MIUI 12带来了超级壁纸。打通息屏、锁屏、桌面壁纸，为你带来连贯的解锁体验，突破空间的限制。当你通过指纹解锁的那一刻，奇迹发生。

小米MIUI官网表示，超级壁纸功能对手机性能要求较高，支持设备型号有：小米10 Pro、小米10、Redmi K30 Pro、小米9、小米9尊享透明版、Redmi K20 Pro、Redmi K20 Pro尊享版、小米9 Pro 5G、小米8、小米8屏幕指纹版、小米MIX 3、小米8透明探索版。其它机型将仅支持静态星球壁纸。

另外，自由小窗功能、分层动态图标功能目前支持的设备型号有：小米10、小米10 Pro、小米10青春版、Redmi K30 Pro、小米9、小米9尊享透明版、Redmi K20 Pro、Redmi K20 Pro尊享版、小米9 Pro 5G、Redmi K30 5G、Redmi K30、Redmi K20、小米CC 9 Pro、Redmi Note7 Pro、小米9 SE、小米CC 9、小米CC 9 美图定制版、Redmi Note 8 Pro、Redmi Note 7、小米8、小米8屏幕指纹版、小米MIX 3、小米8透明探索版、小米MIX 2S、小米 MAX3、小米 8 青春版、Redmi 7、小米8 SE。

小米健康中的低功耗自动运动记录功能，目前支持的设备型号有：小米10 Pro、小米10、小米10青春版、小米9 Pro、小米9、小米9 SE、小米9尊享透明版、小米MIX 3、小米MIX 2S、小米8、小米8 SE、小米8屏幕指纹版、小米8透明探索版、Redmi K30 5G、Redmi K30、Redmi K30 Pro、Redmi K20、Redmi K20 Pro尊享版、Redmi K20 Pro、小米CC 9 Pro、小米CC 9、小米CC 9 美图定制版。更多机型将会陆续开放支持。

小米称，我们基于火星探测数据，高精度3D建模，还原火星地貌。每套壁纸可以选取高精度建模的落地点，衍生出更多变化。开启深色模式后，星球也会进入夜色，视觉体验更完美。这就是超级壁纸·火星。

除了火星，还有我们熟悉的地球。你可以在指尖触碰地中海自然保护区、桂林龙脊梯田、伊卢利萨特冰山。超级壁纸·火星与超级壁纸·地球 ，带你触碰想象。