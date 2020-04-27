小米 MIUI 12 开发版内测/公测及稳定版计划公布，附机型列表

IT之家4月27日消息 小米手机今天下午2点举行了小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米正式发布了MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

MIUI 12采用了大幅领先安卓的底层米柚光锥动画架构，带来真实动效+跨越语言和文化的通感可视化设计，以及突破空间限制的超级壁纸； 还加强了隐私守护能力，捍卫你的数据权利； 支持全局自由窗口，可能是全球最优的手机多任务解决方案； 采用精准的灵弦手机运动检测算法，可忽略的电量消耗等。

小米官方宣布，MIUI 12稳定版6月底全面升级，如果你想抢先体验MIUI 12，今天即可申请内测，今晚18点开始陆续推送！

IT之家发现，小米社区还公布了MIUI 12的内测和公测、稳定版发布计划，其中可以看出，小米6会有开发版，但是暂时没有稳定版计划。

1、开发版内测将于4月27日发布。

2、开发版公测将于5月8日发布（注：开发版公测的发布时间可能会根据开发版内测情况稍有调整，届时会告知用户）。

3、当前开发版维护机型：小米10、小米10 Pro、Redmi K30 Pro、小米9、小米9尊享透明版、Redmi K20 Pro、Redmi K20 Pro尊享版、小米9 Pro 5G、Redmi K30 5G、Redmi K30、Redmi K20、小米CC 9 Pro、Redmi Note7 Pro、小米9 SE、小米CC 9、小米CC 9 美图定制版、Redmi Note 8 Pro、Redmi Note 7、小米8、小米8屏幕指纹版、小米MIX 3、小米8透明探索版、小米MIX 2S、小米Note3、小米 MAX3、小米 8 青春版、小米MIX2、红米Note 5、小米6X、小米8 SE、小米6

注：1、Redmi Note 8、小米CC 9e 适配Android 10升级，停版一段时间，永远相信美好的事情即将发生

2、小米6、红米Note5、小米6X、小米Note3、小米MIX2将于2020年6月20日起，停止开发版内测公测。

稳定版发版计划：

第一批（6月底）：小米10 Pro、小米10、小米10 青春版、小米9 Pro 5G、小米9尊享透明版、小米9、Redmi K30 Pro变焦版、Redmi K30 Pro、Redmi K30 5G、Redmi K30、Redmi K20 Pro尊享版、Redmi K20 Pro、Redmi K20

第二批（时间待更新）：小米MIX 3、小米MIX 2S、小米CC 9 Pro、小米CC 9、小米CC 9 美图定制版、小米9 SE、小米8屏幕指纹版、小米8透明探索版、小米8、Redmi Note 8 Pro、Redmi Note7 Pro、Redmi Note 7

第三批（时间待更新）：小米CC 9e、小米Note3、小米 MAX3、小米 8 青春版、小米8 SE、小米MIX2、小米6X、Redmi Note 8、Redmi 8、Redmi 8A、Redmi 7、Redmi 7A、红米6 Pro、红米6、红米6A、红米Note 5、红米S2

PS：Pad系列无MIUI12开发版和稳定版发版计划；上述机型发版时间可能会根据实际测试情况有所调整，若有更改，会在告知用户。