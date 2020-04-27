MIUI 12 刚发布，小米官方 MIUI 13 功能设计调研开始

IT之家4月27日消息 小米手机今天下午2点举行了小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米正式发布了MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

MIUI 12采用了大幅领先安卓的底层米柚光锥动画架构，带来真实动效+跨越语言和文化的通感可视化设计，以及突破空间限制的超级壁纸； 还加强了隐私守护能力，捍卫你的数据权利； 支持全局自由窗口，可能是全球最优的手机多任务解决方案； 采用精准的灵弦手机运动检测算法，可忽略的电量消耗等。

小米官方宣布，MIUI 12稳定版6月底全面升级，如果你想抢先体验MIUI 12，今天即可申请内测，今晚18点开始陆续推送！

据IT之家网友反馈，MIUI 12还没用上呢，小米社区已经开启了MIUI 13的功能设计调研，号称是更新完善，永不止步。

MIUI用户研究部在小米社区开通了MIUI 13的功能设计调研，但前面大部分内容还是希望用户给出对MIUI 12的评价和反馈意见，同时希望下一代的MIUI 13系统会增加哪些方面的内容。

MIUI 13涉及的内容选项比较多，包括拍照与摄像、健康、智能家居、电池和电量、车机、办公和生产力、出行、多设备互联、隐私保护、云服务、基础工具服务、系统动画设计、系统安全、智能语音、通讯与通信、儿童与教育、性能、输入法与输入体验、社交、音乐与音效、信息服务、老年服务、视觉设计、主题与个性化、生活和购物等等。