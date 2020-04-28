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MIUI 12 介绍页曝出小米 10/Pro 新配置：6GB+128GB

2020/4/28 15:50:52来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月28日消息 小米手机昨天下午举行了小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米正式发布了MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

MIUI 12采用了大幅领先安卓的底层米柚光锥动画架构，带来真实动效+跨越语言和文化的通感可视化设计，以及突破空间限制的超级壁纸； 还加强了隐私守护能力，捍卫你的数据权利； 支持全局自由窗口，可能是全球最优的手机多任务解决方案； 采用精准的灵弦手机运动检测算法，可忽略的电量消耗等。

在MIUI官网介绍页面，IT之家网友又发现了小米10/Pro的新配置版本，采用了6GB+128GB存储，虽然手机名称显示为小米10 Pro，但是电池容量为4780mAh，而这是小米10手机的电池，小米10 Pro电池容量为4500mAh。不过，对于小米10/Pro来说，目前在售的型号中均无6GB+128GB存储配置。

IT之家此前报道，小米10手机8GB+128GB售价3999元，8GB+256GB售价4299元，12GB+256GB售价4699元。小米10 Pro手机8GB+256GB售价4999元，12GB+256GB售价5499元，12GB+512GB售价5999元。尚不清楚展示页中出现的这一存储版本的小米10/Pro是否会在未来发售，亦或是仅供展示用。

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关键词：小米10小米10 ProMIUI 12

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