小米 MIUI 12 相机更新图片介绍：全新交互动效，全屏拍摄

IT之家4月28日消息 小米手机4月27日下午举行了小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米正式发布了MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

今日上午，小米相机部产品总监@Queena_小米 公布了《MIUI全新相机版本更新计划说明》。今天晚上，小米MIUI带来了更具体的功能介绍。

小米MIUI 12相机将采用①全新的交互、界面和动效设计，崭崭新新； ②同时支持功能、颜色和声音自定义，打造称你心意的相机； ③全屏拍摄，全新体验。全屏画幅下，镂空拍摄按钮，就像握住空气。

下面是MIUI 12相机计划：

4月份内测已支持机型：

小米9、小米9透明探索版、小米9 PRO 5G、 K20 Pro、 K20 Pro 尊享版本、小米CC9 Pro、小米9 SE、Redmi Note7 Pro、小米CC9、Redmi Note 8 PRO、米10、米10 Pro、K30 RPO、 K30 Pro 变焦版.

5月份开发版，计划新增机型：

Redmi Note7、米8、米8探索版、米8指纹版、MiX3、MiX2S、米8 SE

跟随MIUI 12稳定版计划，6月份再新增机型：

小米10青春版、K30 5G、K30、K20、Redmi Note7、CC9 E、米8 SE、红米Redmi 8A、红米Redmi 8、红米Redmi 7A、红米Redmi7

IT之家了解到，MIUI全新相机宣传视频也已公布。