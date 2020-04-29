IT之家Win10 UWP桌面版6.71发布：小窗播放、响应鼠标返回键等

IT之家Win10 UWP桌面版 6.71 发布！

按照之前4月份发布的约定，上周三发布了UWP版本，今天新的 6.71 版也来了。这次特别加入了小窗播放、响应鼠标返回键，同时，根据大家在上个版本的反馈，改进了评论体验，并在圈子里面也引入了新的举报界面。

macOS 催化剂转制的 7.15 版本已经发给不少朋友参与测试，昨天提交商店后被拒，因为是转制版本，如果提交到商店，那么只有 macOS 10.15 和以上的系统才能使用，这样的话起码一半的用户无法在商店里面下载了。因此，我们可能将在明天（顺利的话）发布独立下载的 dmg 安装包，macOS 应用商店考虑到非最新系统的用户，是不能提交了。

IT之家UWP版6.71 更新日志

新增：功能 - 直播支持小窗播放

新增：功能 - 响应鼠标返回键

改进：界面 - 优化回复评论体验

改进：功能 - 圈子使用新举报界面

修正：界面 - 夜间模式部分元素显示错误的问题

修正：功能 - 部分评论无法举报的问题

IT之家UWP版6.69 更新日志

新增：功能 -圈子栏目支持拖拽排序

新增：功能 -新纠错页面、新举报页面 改进：界面 - 圈子首页显示发帖按钮

改进：界面 - 更新圈子精华图标

改进：界面 - 更新打分按钮

修复：功能 - 修复我的回帖无内容的问题



修复：功能 - 文章不显示emoji的问题

开发者注：本次无手机版本升级。

期盼五星：



全新版本绝对用心，给五星评论来鼓励支持吧！

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一、IT之家简介：



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二、IT之家Win10 UWP通用版截图

桌面版——

▲ 全面流畅设计，毛玻璃特效强力吸睛

▲ 首页和圈子、辣品等界面全面重新美化设计

▲ 新跟帖页面

▲ 个人中心，左侧设置导航全面毛玻璃透明

▲ 新签到页面，新签到机制，更支持补签

手机版：



▲ 首页列表更美，每个缩略图都精心调配

▲ 内置辣品首页

▲ 火爆的IT圈

▲签到支持补签了，连续签到还有大礼包

▲“我”界面

三、IT之家App客户端下载：



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