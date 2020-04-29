IT之家Win10 UWP桌面版6.71发布：小窗播放、响应鼠标返回键等

IT之家Win10 UWP桌面版 6.71 发布！
按照之前4月份发布的约定，上周三发布了UWP版本，今天新的 6.71 版也来了。这次特别加入了小窗播放、响应鼠标返回键，同时，根据大家在上个版本的反馈，改进了评论体验，并在圈子里面也引入了新的举报界面。
macOS 催化剂转制的 7.15 版本已经发给不少朋友参与测试，昨天提交商店后被拒，因为是转制版本，如果提交到商店，那么只有 macOS 10.15 和以上的系统才能使用，这样的话起码一半的用户无法在商店里面下载了。因此，我们可能将在明天（顺利的话）发布独立下载的 dmg 安装包，macOS 应用商店考虑到非最新系统的用户，是不能提交了。
IT之家UWP版6.71 更新日志
新增：功能 - 直播支持小窗播放
新增：功能 - 响应鼠标返回键
改进：界面 - 优化回复评论体验
改进：功能 - 圈子使用新举报界面
修正：界面 - 夜间模式部分元素显示错误的问题
修正：功能 - 部分评论无法举报的问题
IT之家UWP版6.69 更新日志
新增：功能 -圈子栏目支持拖拽排序
新增：功能 -新纠错页面、新举报页面
改进：界面 - 圈子首页显示发帖按钮
改进：界面 - 更新圈子精华图标
改进：界面 - 更新打分按钮
修复：功能 - 修复我的回帖无内容的问题
修复：功能 - 文章不显示emoji的问题
开发者注：本次无手机版本升级。
期盼五星：
全新版本绝对用心，给五星评论来鼓励支持吧！
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一、IT之家简介：
IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。
二、IT之家Win10 UWP通用版截图
桌面版——
▲ 全面流畅设计，毛玻璃特效强力吸睛
▲ 首页和圈子、辣品等界面全面重新美化设计
▲ 新跟帖页面
▲ 个人中心，左侧设置导航全面毛玻璃透明
▲ 新签到页面，新签到机制，更支持补签
手机版：
▲ 首页列表更美，每个缩略图都精心调配
▲ 内置辣品首页
▲ 火爆的IT圈
▲签到支持补签了，连续签到还有大礼包
▲“我”界面
三、IT之家App客户端下载：
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