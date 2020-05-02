微软提供 6 个月免费 Microsoft 365 商业基础版

IT之家5月2日消息 微软在4月份正式推出 Microsoft 365 个人版及家庭版订阅服务。Microsoft 365是 Office 365 的升级版，而Microsoft 365仍然是基于 Office 来构建，增加了全新AI服务、丰富的创作素材内容及模板、以及由云端赋能的新体验。

现在微软在Microsoft 365商业版推广方面想了个办法，尽管发生了COVID-19新冠病毒危机，微软还是希望通过提供免费6个月的Microsoft 365商业基础版订阅来吸引小型企业加入Microsoft 365服务。

Microsoft 365商业基础版（以前为Office 365 商业协作版）以包年形式获取前 6 个月免费权益，提供以下功能：

使用50 GB邮箱和自定义电子邮件域地址托管电子邮件。

使用 Microsoft Teams 创建团队合作中心，保持团队紧密联系。

访问Office应用程序的Web版本：Outlook，Word，Excel，PowerPoint，OneNote（Plus Access和Publisher仅适用于PC）。

每位用户使用1 TB的OneDrive云空间来存储和共享文件。

主机支持最多250位用户在线会议和视频会议。

随时通过Microsoft的全天候电话和Web支持获得帮助。

该活动提供前6个月的Microsoft 365免费商业订阅服务，后续一年时间内可以每人每月花费3.80英镑（国内版是每人36元/月）。

IT之家提醒，Microsoft 365 个人版及家庭版订阅服务可以参考以下内容：

Office 365家庭版1年订阅电子版：

自2020年4月22日起，Office 365 现已无缝升级为Microsoft 365，请放心选购。

下单后，Office 365 家庭版电子码在线秒发；在订单“备注”里填写希望领取的赠品（微软笔记本、Office 365马克杯，二选一）以及邮寄地址，赠品将于工作日包邮寄出。



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Office 365个人版1年订阅电子版：不参加赠品活动