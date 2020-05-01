正式版临近！微软Win10 2020年五月更新最后一个测试版推送

IT之家5月1日消息 微软今天了发布Windows 10 2020年5月更新（也称为Windows 10 20H1或2004版）的最终测试版本，Build 19041.208已抵达发布预览通道（Release Preview ring）。

“虽然我们最初认为Build 19041.207将是最终版本，但我们还是决定在2020年5月更新之前，再做一个我们认为重要的修复，”微软在一篇更新的博文中说，“我们认为Build 19041.208是‘新的’最终版本，我们仍然计划继续改善客户PC上的5月2020更新的整体体验，这也是我们正常的服务节奏的一部分。”

微软的博文指出，19041.208版本包含了从19041.21到19041.207版本发布的所有慢速通道的错误修复，还包括了所有20H1的功能，新增了一个修复内容：修复了一个无法从凭证提供者框架发送NPLogonNotify API通知的问题。不过仍存在3个待修复BUG，比如Windows MR（混合现实）不能正确运行、使用DISM工具修复系统崩溃无效、输入法错误响应等。

IT之家了解到，微软还没有公布Windows 10 2020年5月更新的确切发布日期，但预计将从下一个周二补丁日开始推送，也就是5月12日。