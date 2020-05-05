微软确认 Win10X 首发单屏笔记本

IT之家5月5日消息 外媒Windows Latest报道，微软现已确认，Windows 10模块化版本（Windows 10X）最终将首先应用于常规的单屏笔记本电脑。

疫情的大流行推迟了Surface Neo和其他双屏PC设备的推出。双屏Windows 10设备显然不会在2020年上市，微软表示已为Windows 10X找到了“新家”。

“现在优先考虑开发用于传统翻盖和二合一的Windows 10X。”微软Windows和Surface主管Panos Panay解释了论证和转变是满足客户需求的一种方式。

这家位于雷德蒙德的公司正在与原始设备制造商（OEM）合作，以交付配备Windows 10X的笔记本电脑，但目前尚不清楚Windows 10X何时会出现在现有和新硬件设备上。

Windows 10X可能会成为低成本单屏Windows 10 S的替代品，而微软仍将针对高级用户、游戏玩家和工作站专注于Windows 10系统。

Windows 10驱动的低成本设备被批评为昂贵且过于复杂。另一方面，谷歌使用ChromeOS整合了Web和云服务。

ChromeOS操作系统是基于云断，这种低成本的设备可以满足学校和学生的预算需求，而微软在这方面一直落后。

Windows 10X不能替代当前使用的Windows 10。Windows 10X被设计为锁定的，因此你只能在OS中运行受信任的应用程序，而不能调整注册表或修改系统文件。

与ChromeOS一样，Windows 10X更新升级将在后台快速进行。

IT之家此前提及，Windows 10X操作系统在自己的虚拟容器中运行Win32、UWP和PWA，从而保护了操作系统和用户数据。

借助单屏设备支持，微软最终可以将Windows 10X定位为Chrome OS的竞争对手，这是Windows 10 S发行时的最初构想。