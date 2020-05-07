497 元，微软开售 Surface Go 2 官方保护套

IT之家5月7日消息 微软 Surface Go 2正式发布，新款升级了10.5英寸PixelSense屏，边框更窄，搭载的m3处理器相比上代性能最高提升64%。微软Surface Go 2拥有铂金、黑色、罂粟红和冰蓝色四种颜色，售价2988元起。

IT之家了解到，微软Surface Go 2保持了轻薄设计，但现在提供更大的10.5英寸PixelSense显示屏、更长的电池续航时间。搭载的第8代Intel Core m3处理器比第一代产品快64%。Surface Go 2增加了Studio Mic麦克风，微软称双麦克风解决方案可以增加声音清晰度和减少背景噪音。前置摄像头为500万像素，微软还为后置摄像头添加了新的摄像头应用程序，使其更容易扫描文件和白板。

除了新的Surface Go 2设备，微软还发布了新的Surface Go保护套。这款官方保护套采用纤巧、干净的设计和柔软优质材料制成。它可以保护你的Surface Go免受刮擦和损坏，而不会增加太大体积。此新款保护套与Surface Go和Surface Go 2兼容。微软美国官方商城售价69.99美元（约合人民币497元）。

Surface Go保护她提供以下颜色：

冰蓝色

罂粟红

鼠尾草

哑光黑

Surface Go保护套的亮点：

Surface Go保护套采用优质材料制成，带来时尚气息，薄且轻便，内部采用柔软针织，并且防水防污。粘合接缝，修饰针迹细节和丰富色彩也使其成为Surface Go的理想搭档。

易于清洁，只需用湿布、温和肥皂擦拭即可。

光滑安全的拉链可让你的Surface Go安全地收起，并且没有灰尘。

外观纤细流线，不会增加体积。

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