内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10设备

微软 Surface Go 2 预装 Win10 家庭版 S 模式

2020/5/7 9:45:10来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月7日消息 微软 Surface Go 2正式发布，新款升级了10.5英寸PixelSense屏，边框更窄，搭载的m3处理器相比上代性能最高提升64%。微软Surface Go 2拥有铂金、黑色、罂粟红和冰蓝色四种颜色，售价2988元起。

IT之家了解到，微软Surface Go 2保持了轻薄设计，现在提供更大的10.5英寸PixelSense显示屏、更长的电池续航时间。搭载的第8代Intel Core m3处理器比第一代产品快64%。Surface Go 2增加了Studio Mic麦克风，微软称双麦克风解决方案可以增加声音清晰度和减少背景噪音。前置摄像头为500万像素，微软还为后置摄像头添加了新的摄像头应用程序，使其更容易扫描文件和白板。

对于大多数消费者来说，微软的新Surface Go 2仍将预装Windows 10 家庭版系统，附带S模式。

当然，用户仍然可以免费升级到Windows 10家庭版，但是微软似乎仍保持了最初发布Surface Go时的做法。默认情况下，开箱即用，希望将用户锁定在Microsoft Store应用生态系统中。Windows 10专业版也将提供企业和商业选项，尽管价格尚不清楚。

与Surface Go一样，Surface Go 2以S模式升级到Windows 10家庭版大概只需单击几下即可。用户可以打开Windows 10设置，转到“更新和安全”，然后选择“激活”。在“切换到Windows 10家庭版或切换到Windows 10专业版”部分，用户可以选择“转到商店”，然后单击“退出S模式”链接。请注意，“退出S模式”是单向，不可逆的。

点击访问：微软中国官方商城

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Surface Go 2微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    