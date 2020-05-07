微软 Surface Go 2 预装 Win10 家庭版 S 模式

IT之家5月7日消息 微软 Surface Go 2正式发布，新款升级了10.5英寸PixelSense屏，边框更窄，搭载的m3处理器相比上代性能最高提升64%。微软Surface Go 2拥有铂金、黑色、罂粟红和冰蓝色四种颜色，售价2988元起。

IT之家了解到，微软Surface Go 2保持了轻薄设计，现在提供更大的10.5英寸PixelSense显示屏、更长的电池续航时间。搭载的第8代Intel Core m3处理器比第一代产品快64%。Surface Go 2增加了Studio Mic麦克风，微软称双麦克风解决方案可以增加声音清晰度和减少背景噪音。前置摄像头为500万像素，微软还为后置摄像头添加了新的摄像头应用程序，使其更容易扫描文件和白板。

对于大多数消费者来说，微软的新Surface Go 2仍将预装Windows 10 家庭版系统，附带S模式。

当然，用户仍然可以免费升级到Windows 10家庭版，但是微软似乎仍保持了最初发布Surface Go时的做法。默认情况下，开箱即用，希望将用户锁定在Microsoft Store应用生态系统中。Windows 10专业版也将提供企业和商业选项，尽管价格尚不清楚。

与Surface Go一样，Surface Go 2以S模式升级到Windows 10家庭版大概只需单击几下即可。用户可以打开Windows 10设置，转到“更新和安全”，然后选择“激活”。在“切换到Windows 10家庭版或切换到Windows 10专业版”部分，用户可以选择“转到商店”，然后单击“退出S模式”链接。请注意，“退出S模式”是单向，不可逆的。

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