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Surface Book 3/Go 2 新品发布，微软 Panos Panay 微博打招呼

2020/5/7 10:37:40来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月7日消息 微软全球副总裁、Windows硬件负责人Panos Panay今天在微博为大家介绍 Surface 家族的新成员。其表示，每一款都为你而生，无论你身处何处，都可以助你更高效地工作和学习，更好地享受放松时刻。

IT之家5月6日晚间报道，微软正式发布了全新的 Surface Go 2、Surface Book 3、Surface Headphones 2 和 Surface Earbuds。

微软表示，随着 Surface 产品家族的壮大，我们的目标是，对于每个人、每种工作方式和每个使用场所，从极强的便携性到卓越的性能，提供一款适合您的 Surface。我们希望 Surface 可以让您在工作、娱乐以及其他不同的场景之间，进行快速的切换。

  • Surface Go 2 通过轻巧的便携式设计提供了非凡的价值，它是一台既适合办公也适合家用的出色设备。

  • Surface Book 3 是微软迄今为止功能最强大的 Surface 笔记本电脑。它专为随时随地需要桌面级高性能的专业人士而设计，堪称性能巨匠。

  • Surface Headphones 2 和 Surface Earbuds 可以完善您的 Surface 音频体验，让您无论身在何处都能集中注意力，与重要的人和事项保持联系。

  • Surface Dock 2 和微软 USB-C Travel Hub 助您在任何地方都可以打造您的工作空间。

点击访问：微软中国官方商城

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关键词：Surface Book 3Surface Go 2微软

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