被停产令逼疯的特斯拉：起诉县政府，马斯克威胁迁出总部

在加州阿拉米达县卫生官员警告特斯拉公司不要重开加州工厂后，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)周六发布推文称，特斯拉将起诉阿拉米达县政府，并将总部迁出加州。

图1：马斯克

几个小时后，特斯拉正式在加州北区地方法院提交诉讼，请求法院针对阿拉米达县的“就地避难令”发布永久禁止令，请求法院判定阿拉米达县的“就地避难令”违反了宪法第十四修正案，违背了加州州长加文·纽森(Gavin Newsom)的指令。纽森称，16个行业的企业可以维持运营。



图2：特斯拉起诉书

特斯拉在加州的生产停滞令马斯克感到愤怒。他在周六发布推文称：“老实说，这已经让人忍无可忍了。特斯拉现在将立即把总部和未来项目迁往德克萨斯州或内华达州，费蒙特的制造活动是否保留将取决于未来特斯拉在当地的待遇。特斯拉是最后一家留在加州的汽车制造商。”

图3：马斯克的推文

阿拉米达县发言人在几个小时后表示，该县医疗保健服务机构和公共卫生部门一直在与特斯拉费利蒙驻厂团队展开直接沟通和密切合作。这一直是一项彼此协作，有诚意的努力，以制定和执行一项安全计划，在允许工厂复工的同时保护数千名到特斯拉工厂上班的员工的健康和福祉。

“特斯拉团队一直在对县政府的指引和建议作出回应，我们期待马上就适当的安全计划达成一致。感谢我们的居民和企业作出的巨大牺牲。”该发言人称。

加州州长纽森周四表示，该州允许制造业恢复部分生产，但是这个州范围内的指引不能取代县范围的限制。特斯拉此前未能证明其工厂应该被视为关键基础设施。

在阿拉米达县因为新冠肺炎疫情执行了社交疏离措施后，特斯拉在3月23日停止了费利蒙工厂的生产活动。特斯拉原本计划在周五复工，但是阿拉米达县卫生官员认为疫情还没有完全好转，禁止特斯拉复工。