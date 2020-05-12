比尔·盖茨的遗憾：几年前就发出了疫情警告没人听，后悔没做更多

北京时间5月12日消息，五年前，微软公司联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)曾经警告称，世界面临的最大潜在“杀手”不是战争，而是大流行病。然而，他的警告没有得到重视，这为新冠肺炎的大流行埋下了伏笔。

同时，盖茨投入了数亿美元来寻找更快方法来开发疫苗，建立疾病追踪系统。他督促世界领导人建立能够抵挡新传染性疾病的国家防御措施。

后悔未能做更多

回头来看，盖茨表示：“他真希望自己当时做更多事情来唤起世界对于这一危险的注意”。现在，他正在抗击一场他原本希望阻止的流行病。

“我很难受，”他在接受采访时称，“讨论它的主要目的是我们能够采取措施，将损害降低到最小。”

在自己人生的第二幕，盖茨成为了一名慈善家、比尔和梅琳达·盖茨基金会的联席主席。盖茨基金会是全球资金充裕的基金会之一，专注于全球卫生和美国教育。今年64岁的盖茨已经让自己站在了新冠肺炎疫情的中心位置，这场疫情已经导致逾28.3万人死亡，重创了世界经济。

盖茨基金会在新冠肺炎等疫情上的投入

盖茨基金会为那些寻找治疗方法的研究人员提供资助，并与制药公司高管和政府合作来生产数十亿剂量的正在测试中的潜在疫苗，以便在获得监管部门批准后立即对外分发。基金会还协助在一家制造工厂预留了空间，以便能够快速生产最有效的药物。

盖茨还刨根问底，向制药公司CEO追问疫苗生产的细节。“每天，我都会问(生产疫苗)的玻璃小瓶用完了吗？”他说，“你可能会认为这只是件小事，但是别忘了从来没有人生产过70亿剂疫苗。”

据美国《商业内幕》在5月10日报道，由于全球范围内用来装载疫苗的玻璃小瓶持续短缺，届时制造商恐难以提供足够疫苗瓶。这意味着即使开发出疫苗，供应链的延误也将导致世界各地新冠疫情持续蔓延。

目前为止，盖茨基金会已经承诺投入3.05亿美元来寻找新冠肺炎疫苗和药物疗法，并协助把药物和物资送到低收入国家。盖茨表示，在疫情结束前，“我们最终会投入更多”。

多次警告没用

盖茨夫妇在2000年建立了他们的基金会，以寻找抵抗传染病的生物医学创新及其交付方式。2014年，埃博拉病毒吸引了他们的注意，这场疫情导致全球至少1.13万人死亡。

“整个世界没有做好抗击疫情的准备。”盖茨在2014年11月接受采访时称。当时，他只能耐心看完有关埃博拉药物疗法的介绍，与一位挺过感染的尼日利亚医生见面。

“怎样才能阻止非典型肺炎(SARS)以某种形式出现？”他指的是由另外一种新冠病毒在2002年至2003年引发的严重急性呼吸综合征。盖茨称，下一场疫情有可能是“SARS II”。

2015年3月，盖茨在一次被广泛观看的TED演讲中警告称，传染病大流行对于世界的威胁要大于核战争，因为各国对此建立的防御措施太少。他呼吁建立一个国际预警和应急系统，配备流动医疗队，实施快速诊断，还有药物储备和技术来在数月内开发疫苗。

“疫情是少有的能够让世界在未来几十年急剧倒退的大灾难之一。”盖茨当月在《新英格兰医学杂志》上写道。

盖茨与一名接种疫苗的非洲儿童

盖茨和其他全球卫生专家一道呼吁建立更好的公共卫生防御措施。“绝不是我一个人在呼吁，尽管比较独特的是我没有将一生精力投入到传染病上。”他表示。

他还向2016年美国总统候选人解释了大流行病的风险，督促他们准备好把疫情作为国家重点事情来对待。2016年10月，盖茨还在特朗普大厦与当选总统特朗普会面时向后者推介了这个提议。

在2017年的慕尼黑安全会议上，盖茨表示为一场全球大流行病做好准备与核威慑、避免气候突变同样重要。

世界领导人不愿投入

盖茨利用他的人脉与政府领导人接触，他认为只有政府有能力做好疫情准备。“我选择在见到欧洲、美国以及全球的领导人时讨论这种疫情风险。”他说。

他把慈善事业视为催化剂。“我为此投入了数亿美元基金会资金，”他说，“但这真的是政府的事情，就像制定国防预算来预防战争爆发一样。”

许多世界领导人原则上同意盖茨的看法，但是在缺乏迫切威胁的情况下，大部分国家不愿投入大量资金来预防迅速发展的疫情。“我原本希望我和其他人发出的警告能够推动更协调一致的全球行动。”盖茨称。

随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，盖茨认为，世界一起抗击疫情的努力“没有达到理想中的水平”。展望未来，他感到更加乐观。

“我现在的希望是，世界领导人能够吸取这一悲剧教训，投资卫生系统来预防未来新疫情的暴发。”