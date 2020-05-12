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微软 Chromium 版 Edge 浏览器测试“安静通知”

2020/5/12 15:28:06来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月12日消息 继Google和Mozilla的脚步之后，微软现在正在测试一项新功能，该功能将在Chromium 版 Edge浏览器中隐藏通知弹出提示。微软计划在今年晚些时候推出“更安静的通知”功能，以减少通知许可请求的网络垃圾通知。

除了社交媒体平台之外，网络发布者越来越多地请求允许发送有关新文章或内容的通知。为了解决此问题，谷歌宣布了“更安静的通知权限用户界面”，微软也计划实施相同的用户界面。

借助更安静的通知功能，微软Edge将解决提示用户允许页面加载通知的趋势。该功能现在可以在Microsoft Edge Beta版本中使用，并将于今年晚些时候向所有人推出。

如果你发现确实有足够多的通知请求，则可以转到“设置”>“权限”>，然后在Edge 83 beta中打开更安静的通知。在Chrome 80或更高版本中，你可以转到设置>网站设置>通知，然后启用“使用安静的消息传递通知”。

尚不清楚微软计划如何向用户推出该功能。Google表示，它将为反复拒绝跨网站通知的用户自动启用更安静的通知。

IT之家获悉，谷歌还表示，Chrome浏览器将进一步针对那些向用户发送垃圾邮件的通知，推送广告或恶意软件的网站实施惩罚措施。

现在，新的Chromium 版 Edge浏览器正逐步面向Windows 10版本2004推出，爆料称，Windows 10版本2004功能更新将在5月28日发布。

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关键词：Edge浏览器Windows 10

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