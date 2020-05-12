亚马逊云服务在宁夏及北京区域上线完全托管的服务

5月12日下午消息，亚马逊云服务(AWS) 宣布Amazon SageMaker在由西云数据运营的AWS中国 (宁夏) 区域和光环新网运营的AWS中国（北京）区域正式上线。

Amazon SageMaker是一项完全托管的服务，可以帮助开发者和数据科学家快速地规模化构建、训练和部署机器学习(ML)模型。Amazon SageMaker用户可获得一系列新发布的工具，例如弹性Notebook、实验管理、模型自动创建、模型调试分析，以及模型概念漂移检测等功能，所有这些工具都封装在首个面向机器学习的集成开发环境(IDE) Amazon SageMaker Studio中。

同时，AWS 最近宣布了多项重要功能和特性更新，包括：面向机器学习的集成开发环境（IDE）、弹性笔记本、实验管理、调试与分析、自动构建模型、概念漂移检测。

“国内越来越多的企业正在探讨机器学习和人工智能技术带来的巨大潜力，探索如何把这些技术融入到日常应用当中。但实际上，除了少数具有专家人才和数据科学家的企业外，大部分公司还是很难应用机器学习这项技术，因此客户希望我们可以让这项技术变得更方便、更易用。”

AWS全球副总裁及大中华区执行董事张文翎表示，“AWS提供了广泛、深入的机器学习和人工智能服务。Amazon SageMaker在AWS中国（宁夏）区域和AWS中国（北京）区域上线，将帮助更多中国客户去除机器学习涉及的混乱和复杂性，让他们能够胜任构建、训练和部署模型的工作，以应对新的挑战。”