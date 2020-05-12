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Xbox市场主管回应60帧之争：画面帧数开发者决定

2020/5/12 18:37:54来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家5月12日消息 此前育碧表示《刺客信条：英灵殿》在Xbox Series X上运行帧数为30 FPS，引起了玩家关于Xbox Series X标准游戏输出帧数的讨论，今天，微软Xbox 游戏营销负责人Aaron Greenberg在推特上回应了相关问题。

今天，外媒The Verge的高级主编Tom Warren在推特上表示，“Xbox Series X游戏无法以60fps的“标准输出”运行。微软告诉我：‘最终，由各个开发人员来决定他们如何利用Xbox Series X的机能’”。

这句话可能会引起一些网友的误解，随后，微软Xbox 游戏营销负责人Aaron Greenberg回复称，“60fps将是标准输出，同时，Xbox Series X的性能架构也允许支持最高120fps。”

这句话的意思是，Xbox Series X的标准输出帧率的确是60fps，但微软并不能保证所有游戏都能以60fps的帧率运行，这最终取决于广大游戏开发者，如果他们愿意，游戏可以最高以120fps的帧率运行。也就是说，这个60fps的标准输出并非强制的。话虽如此，IT之家相信，绝大部分玩家还是希望未来大部分次时代游戏都能以最低60fps的帧率运行把。

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关键词：Xbox Series XXbox微软

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