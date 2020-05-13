微软 Win10 版本 2004 慢速预览版 19041.264 推送

IT之家5月13日消息 今日凌晨，微软面向Windows Insiders慢速预览通道发布了Windows 20H1 Build 19041.264（KB4556803）更新。本次累计更新包括多项改进。

关键更改包括：

修复Windows混合现实（WMR）中的性能问题，该问题使许多用户无法正常工作。

修复了阻止清理工具（如磁盘清理）删除以前安装的更新的问题。



更新了摩洛哥2020年夏令时（DST）的开始日期。

Windows Server、Microsoft脚本引擎、Windows App平台和框架、Windows图形、Windows输入和合成、Windows Media、Windows Silicon平台、Microsoft Edge、Windows基础知识、Windows身份验证、Windows加密、Windows内核、Windows核心网络、Windows存储和文件系统、Windows外围设备、Windows网络安全和容器以及Windows更新堆栈的安全更新。

微软表示，如果用户已安装了较早的更新，则可仅下载本次更新中的修复程序并将其安装在设备上。

辅助功能说明

IT之家了解到，微软已知晓寻求基于Chromium的Edge最新版本的Narrator和NVDA用户在导航和阅读某些Web内容时可能会遇到一些困难。讲述人，NVDA和Edge团队都知晓了这些问题。旧版Microsoft Edge的用户不会受到影响。NVAccess已发布NVDA 2019.3，该版本解决了Edge的已知问题。