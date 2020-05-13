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美太空部队：长征五号 B 火箭芯一级大西洋上空重返大气层，绕地球 102 圈

2020/5/13 9:47:27来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月13日消息 5月5日18时00分，长征B运载火箭首飞成功。该火箭搭载了新一代载人飞船试验船和柔性充气式货物返回舱试验舱，在我国文昌航天发射场点火升空。

负责探测、跟踪和识别低轨道人造天体的美国空军第18太空控制中队北京时间5月12日凌晨表示，中国长征五号B火箭芯一级在完成任务后于5月11日在大西洋上空脱离轨道，于北京时间昨晚23时33分左右再入靠近非洲西海岸的大西洋海域。芯一级绕行地球达102圈。

IT之家了解到，长征五号B运载火箭主要用于空间站舱段等近地轨道大型航天器发射任务，是在长征五号运载火箭基础上改进研制的新型火箭，根据空间站任务要求新研制了大型整流罩，并对全箭进行了适应性改造。火箭全长约53.7米，芯一级直径5米，捆绑4个直径3. 35米助推器，整流罩长20. 5米、直径5. 2米，采用无毒无污染的液氧、液氢和煤油作为推进剂，起飞质量约849吨，近地轨道运载能力不小于22吨。

新一代载人飞船试验船是为我国近地空间站运营和后续载人月球探测等任务研制，全长8.8米，发射质量21.6吨，具备高安全、高可靠、适应多任务和模块化设计特点，主要用于验证气动热防护、再入控制和群伞减速回收等关键技术。

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关键词：长征五号火箭

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