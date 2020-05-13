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小企业抱怨谷歌援助是噱头：帮不上忙还烧钱

2020/5/13 15:52:14来源：网易科技作者：辰辰责编：远洋评论：

5月13日消息，据国外媒体报道，3月下旬谷歌宣布了一项8亿美元的一揽子计划，旨在帮助因新型冠状病毒疫情而陷入困境的企业。其中明确向所有行业的中小企业提供总额为3.4亿美元的广告信贷额度，将年底到期的广告信用授予拥有活跃谷歌广告账户的企业。但公司老板们均表示，谷歌的援助只是公关噱头，根本不足以挽救旅游业，“这些钱基本上都烧光了”。

总部位于得克萨斯州奥斯汀的旅游公司Walks公司曾向谷歌寻求帮助，想合作制定一个考虑到预期收入下滑的广告支付方案。该公司每年在广告上的支出约为100万美元。

但双方没有达成协议。Walks不得不解雇了一半以上的员工，把团队从100多人减少到45人左右。

谷歌发言人在电子邮件中承认旅游业面临“前所未有的挑战”，但拒绝讨论旅游业老板们提出的具体要求。

这位发言人说，谷歌的旅游搜索产品也出台了取消政策，他提到了该公司上个月扩大的试点项目，只有在客人实际住宿时才向酒店广告客户收费。

旅游研究公司Arival首席执行官道格拉斯·昆比(Douglas Quinby)说，旅游业正处于崩溃的边缘。昆比表示，谷歌发放的广告信贷对一家年收入1600亿美元的公司来说微不足道。

总部位于伦敦的露营房源预订公司Pitchup首席执行官丹·耶茨(Dan Yates)说，将广告信贷设定在年底到期意味着根本不会得到使用。耶茨说，许多旅游公司通常在第一和第二季度发布季节性广告，为春秋两季的旅游旺季招揽业务。

很多老板呼吁谷歌提供广告销售返款，而不是信贷额度。今年4月，一群德国旅游初创企业给谷歌首席商务官菲利普·辛德勒(Philipp Schindler)写信要求提供包括现金返还在内的更多帮助。

Pitchup还使用了该公司的云托管服务，以及搜索巨头为企业提供的一系列高效应用GSuite。耶茨说，谷歌已经提出推迟付款，但他说，如果公司不能生存下去，推迟付款无济于事。

在一封电子邮件中，谷歌拒绝了客户要求减免云服务款项的请求。“我们强烈建议你尽可能降低成本，谷歌可以提出另一个解决方案。”一名发言人在电邮中如是指出。

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关键词：谷歌

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