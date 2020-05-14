亚马逊两次延长员工加薪政策，6月恢复疫情前薪资水平

北京时间5月14日早间消息，据外媒报道，亚马逊将从6月开始结束为仓库工人提供的加薪，此前为了让仓库员工在COVID-19疫情期间持续分拣货物，亚马逊拿出了大约8亿美元，提高仓库员工的薪资水平。一个代表亚马逊仓库工人的组织表示，考虑到员工所面临的风险，亚马逊公司决定停止加薪的时间为时过早。

作为全世界规模最大的电子商务企业，此前亚马逊已经两次延长了加薪期的时间，但是亚马逊公司的一位发言人表示，他们无意第三次延长加薪期，并且计划在从今年6月开始恢复工人在疫情之前的薪资水平。

受疫情影响，大量实体店铺关门停业，消费者也只能留在家中躲避疫情，因此人们对亚马逊的需求突然激增，其订单量大幅提升。由于订单量增多，亚马逊的包裹配送延误现象愈加严重，于是他们在今年3月雇佣了17.5万名额外的仓库员工，并且为数十万最低时薪为15美元的仓库工人提供了加薪，加薪幅度为每小时2美元。

然而，亚马逊在周二晚间表示，随着员工数量的增长，他们已经可以逐渐为消费者提供速度更快的配送服务。

针对仓库工人的加薪将会持续到5月30日。亚马逊发言人表示：“我们还将在美国和加拿大提供双倍加班工资。这些涨薪计划在COVID-19疫情期间，将我们支付给仓库工人和合作伙伴的成本提升了接近8亿美元。”

在被问到公司是否会在5月30日之后恢复原来的薪资和加班工资水平时，这位发言人表示：“是的”。

在疫情期间，包括超市、仓库和运输企业都被允许继续经营，受益于需求的增加，以及劳动市场上新增了大量失业人群，这些企业在疫情期间都获得了不错的业绩。然而，他们为工人提供的待遇却引来了监管部门的审查，以及员工的抗议，大量员工担心自己在工作期间感染病毒，并且将病毒传染给家人。

此前，来自纽约、芝加哥和明尼苏达的亚马逊员工都举行了抗议，要求公司为员工提供更好的待遇。几位立法者还曾致信亚马逊，要求他们公布全美范围内的员工感染信息。

莫妮卡·穆迪（Monica Moody）是一位来自北卡罗来纳州夏洛特市的亚马逊仓库员工，她在一份声明中表示：“两周的加薪离我们所要求的差得很远。加薪时长的最低限度，至少应该与疫情持续的时间一样长。我们冒着生命危险打包和配送亚马逊包裹，我们应该获得补偿。”

穆迪是United for Respect组织的成员，该组织除了亚马逊工人之外，还包括沃尔玛的员工。

上个月亚马逊表示，他们在本季度将投入40亿美元，保证业务的正常运营，以及为工人提供保护。这些资金将被用在加薪、口罩、员工体温筛查和加强仓库消毒力度上。

亚马逊表示：“在这个困难的时期，我们将会迎来更高的需求，团队正在为客户和社区进行着重要的工作。”