Ubuntu 优麒麟壁纸库正式上线，280 张壁纸任你挑选

IT之家5月14日消息 优麒麟操作系统官方宣布，优麒麟壁纸库正式上线了。截止目前，优麒麟发布15个版本，每版本都有专属的壁纸包。

优麒麟官网设计师制作了专属的“壁纸下载页面”，在壁纸下载专题里，汇总了优麒麟所有版本（累计280余张）的壁纸，按版本合集、摄影合集、设计合集等进行分类，快速提供开放下载。

现在，爱好者可以通过最新版控制面板 “ 浏览线上壁纸 ” ，或直接浏览器访问优麒麟官网，在上方的导航栏中找到 “ 下载-->壁纸下载 （https://www.ubuntukylin.com/wallpaper.html）” 猛戳进去，便可看到与实景二分天下的 “ 壁纸下载 ” 页面啦。无论是优美山水、特色建筑的风景壁纸，还是术法无双、丰姿绰约的游戏壁纸，亦或是可爱萌宠、二次元插画的卡通壁纸，及优麒麟设计师绘制的版本默认壁纸，现在都已加入优麒麟豪华壁纸套餐！IT之家获悉，所有壁纸符合当下主流的PC屏幕分辨率，部分壁纸还支持高清4K屏。并且，为了让大家方便下载，还提供了合集下载和单张下载

版本壁纸合集——15个版本，你想要的都在这里

默认壁纸合集——勾勒画笔，优麒麟的味道尽在其中

摄影壁纸合集——转动相机，去发现和拍摄360度的美

以后最新壁纸也将会在本壁纸库中实时更新。