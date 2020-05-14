微软 Surface Earbuds 首次固件更新：提升音频质量、改进配对连接

IT之家5月14日消息 微软已将新固件更新推送给Surface Earbuds。这是微软新的Earbuds获得的第一个固件更新，更新的重点是改善音频质量和稳定性，同时改进配对和连接。更新会将固件版本号提高到3.0.0.5。

要安装最新的固件更新，只需在Windows 10、Android和iOS上下载Surface Audio应用程序。然后，一旦你将耳机与任何上述支持的设备配对，即可立即下载固件更新。

更新日志：

音频质量和稳定性得到改善。

配对和连接改进。

微软 Surface Earbuds 冰川白现已上架微软官方商城，售价1588元，将于5月20日起陆续发货。

IT之家了解到，微软 Surface Earbuds 采用四个固定点的创新设计，让每个耳机都能牢固置于您的耳中，附带三套可替换的硅胶耳塞。耳机搭载响应式触控面板支持直观的手势操作，通过点按、触摸和滑动可实现跳过音乐曲目、调节音量、接听和挂断电话等操作。微软表示，Surface Earbuds 具有定制设计的驱动单元，这些驱动单元经过精确调整以提供优质的听觉体验。每个耳机里有两个麦克风，可提供出色的语音识别和通话质量。

Surface Earbuds还可以与Microsoft 365互动，滑动即可转到下一页幻灯片，或在屏幕上启用实时解说和翻译字幕功能，或者在 Word、Outlook 和 PowerPoint 中使用语音听写。

续航方面，Surface Earbuds充一次电续航最长可达8小时，充电盒还可提供额外电量。其他方面，Surface Earbuds可通过迅速配对（Swift Pair）功能与您的 Surface 轻松配对。

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