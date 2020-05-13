微软正式全面暂停 Win10 可选更新补丁推送

IT之家5月13日消息 由于最近在全世界多个地区新冠病毒大流行，微软今天证实，已于5月暂停了所有Windows 10可选补丁更新。

随着越来越多的用户在家中办公，最重要的是他们的Windows 10设备保持可靠，并且微软正在暂停可选更新，该更新在每月的第三周或第四周发布，以确保所有不必要的更新都不会影响用户。

微软再次澄清，它将继续提供Patch Tuesday更新，这意味着仅可选更新被暂停。这些更改现已生效，但是尚不清楚微软公司何时计划恢复推出Windows可选更新。今天微软新推送了 Win10 版本 1909 Build 18363.836 更新，补丁为KB4556799。

IT之家网友注意，微软的新举措会影响所有受支持的Windows 10版本，包括版本1809、1903和1909。

在“Windows即服务”时代，功能或改进更新大约每六个月发布一次。微软在每个月第二个星期二发布所有受支持的Windows 10版本安全更新。微软还发布了可选更新补丁，称为C和D，其中第三周为C，第四周为D。这些可选更新是与非安全性改进和修补程序一起发布的，这些修补程序也与“每月星期二补丁”更新捆绑在一起。