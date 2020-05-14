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微软 Win10 版本 2004 正式版最低 CPU 处理器要求公布

2020/5/14 7:08:54来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月14日消息 微软 2020 Windows 10更新五月版（也称为Windows 10版本2004）即将在5月最后一周面向主流消费者发布。Windows 10版本2004系统镜像已经出现在MSDN订阅网站上。现在微软已更新其文档以突出显示Windows 10版本2004更新的最低处理器要求。

Windows 10版本2004所需CPU更新列表中最大的改变内容是-它支持AMD Ryzen 4000系列。对于Intel CPU来说，Windows 10版本2004将支持第十代Intel处理器，Celeron（赛扬），Pentium（奔腾）和Intel Xeon E-22xx。

除了AMD Ryzen 4000，Windows 10最高支持AMD的第七代处理器，包括A系列，E系列和FX-9xxx。

以下是受支持的处理器的完整列表：

  • 第10代Intel处理器及更低版本。

  • 英特尔酷睿i3/i5/i7/i9-10xxx。

  • 英特尔至强E-22xx。

  • 英特尔凌动（J4xxx/J5xxx和N4xxx/N5xxx）。

  • 赛扬和奔腾处理器。

  • AMD第七代及更低版本的处理器。

  • A系列Ax-9xxx和E系列Ex-9xxx，FX-9xxx。

  • AMD速龙2xx。

  • AMD锐龙3/5/7 4xxx。

  • AMD Opteron。

  • AMD EPYC 7xxx。

  • 高通骁龙850和8cx。

从上面的列表中可以看到，自Windows 10版本1809更新以来没有重大变化，但是微软增加了对包括Ryzen 4000在内的新CPU的支持。据说微软也正在与AMD合作开发具有Ryzen 4000处理器的新型Surface Laptop 4。

由于某种原因，它缺少在CES上宣布的AMD Athlon 3000。

对于高通来说，它只显示了骁龙850和骁龙8cx，而没有显示新的骁龙7c和骁龙8c。这些很可能是疏忽遗漏，一旦微软注意到预计就会加进去。

Windows处理器要求页面实际上只是一种列出针对新处理器进行优化Windows 10版本的方法，显然，市场上已经有运行Windows 10版本1909的AMD Ryzen 4000 PC以及配备骁龙7c的PC设备。实际上，Windows 10处理器的唯一实际要求是1GHz或更快的处理器，与x64指令集兼容，支持PAE，PX，SSE2，CMPXCHG16b，LAHF/SAHF和PrefetchW。

IT之家报道，对于Windows 10版本2004，微软已开始逐步淘汰32位版本的Windows10。在该公司的支持文档中，该公司透露，不再向OEM提供32位版本的Windows 10，并且所有新设备都必须使用64位版本的Windows 10。

总体而言，从硬件角度来看，如果你的计算机已经在运行Windows 10版本1909更新，则你也应该能够下载Windows 10版本2004。

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关键词：Windows 10微软

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