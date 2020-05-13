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微软 Win10 版本 1909 Build 18363.836 更新正式推送

2020/5/13 7:10:28来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月13日消息 Windows 10 KB4556799补丁正在推送，与以前的每月星期二补丁程序一样，此Windows 10更新不包含任何新功能。相反，重点在于全面的安全性、可靠性改进和修复。

微软表示Windows 10 KB4556799补丁带有针对操作系统1909和1903版本的多项改进和安全修复程序。本月，微软还发布了针对多个安全漏洞的修复程序。

当使用Microsoft Xbox，Microsoft Office，Internet Explorer，Microsoft Edge以及Windows执行基本操作时，Windows 10 Build 18363.836将提高安全性。

IT之家获知，Windows 10累积更新是自动下载的，你也可以通过检查更新来手动触发该过程。你可以通过在“设置”的“ Windows Update”部分中检查更新来下载Windows 10 Build 18363.836。

Windows 10 KB4556799（内部版本18363.836）更新日志：

在此版本中，微软包括Internet Explorer，Microsoft Edge，Windows密码术，Windows输入和合成，Windows基础，Windows内核，Microsoft图形组件，Windows Linux，Windows Update Stack和其他核心组件的重要安全补丁。

根据微软的说明，此版本中的以下功能有安全性改进：

  • 微软Xbox。

  • 用户名和密码。

  • 鼠标，键盘和手写笔。

  • 存储和管理文件。

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关键词：Windows 10微软

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