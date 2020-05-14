抛弃 32 位！微软 Win10 版本 2004 OEM 预装仅发布 64 位版本

IT之家5月14日消息 微软将开始一个漫长的过程，逐步不再支持Windows10 系统 32位版本。从OEM和开发人员已经可以使用的Windows 10版本2004开始，微软不再提供新PC的OEM系统32位版本。最低硬件要求文档中显示了该更改。

当然，这一变化不会影响现有的PC设备，微软表示，它仍致力于在其他渠道中提供32位系统版本。这意味着你仍然可以购买Windows 10的零售副本，并使用它来获取32位系统，但变化已经开始。最终，芯片供应商将不再单纯支持32位CPU，而这些设备将在某个时候消失。随着今天的变化，OEM无法制造新的32位设备。

微软表示，

“从Windows 10版本2004开始，所有新的Windows 10系统都必须使用64位版本，并且微软将不再为OEM发行发布32位系统版本。这不会影响使用Windows 10早期版本制造的32位客户系统；微软仍致力于在这些设备上提供功能和安全更新，包括在非OEM渠道中继续提供32位媒介可用性，以支持各种升级安装方案。”

IT之家获悉，去年，在Windows 10版本1903中，微软增加了新Windows 10 PC拥有的最小存储空间要求。而不是在32位设备上为16GB存储空间，在64位设备上为20GB存储空间，现在是最小32GB存储空间。看来，将所需的存储空间增加一倍并使其与64位PC相提并论，可能是朝此方向迈出的微妙一步。

如果你现在有一台32位系统的PC，则无需担心，还可以继续正常使用。这些PC将会在其常规支持时间表上被淘汰，除非微软在某个时候更改了策略。