不止喜加一！Epic限时免费领取《Drawful 2》《Gone Home》《Hob》

IT之家4月2日消息 Epic商店现已开启新一周的游戏免费领取，本周开启的免费领取游戏是《Drawful 2》《Gone Home》和《Hob》。

Drawful 2

《Drawful 2》是一款类似于“你画我猜”的休闲小游戏，由Jackbox Games开发和发行。这款游戏曾在3月20日开启Steam限免，详情请查看文章《喜加一！Steam限时免费领取休闲娱乐游戏《Drawful 2》》

Gone Home

《Gone Home》是一款Fullbright工作室开发的“故事探索”游戏，游戏故事发生在1995年，玩家扮演主角Smantha，一个充满不确定性，令人头疼的熊孩子。在国外工作一年之后，希望回家探望家人，但是没想到的是，当他回家后却发现家里一个人也没有，而房间的东西都已经变成了另外的样子。在这所房子中通过细节调查处这所房子的主人，了解事情背后的真相。

Hob

《Hob》是一款由火炬之光系列团队Runic Games开发的动作解谜类游戏。游戏中玩家置身于未知的世界，这里有危险的生物和隐秘的陷阱。玩家们必须躲过重重危险，解开路途中的重重谜题，前往全新的区域 ，并用自己的双手改变这个世界。

IT之家获悉，新一轮的免费领取游戏活动将持续到4月9日晚11:00，感兴趣的朋友们快去喜加一吧！

游戏领取地址：点击这里

另外，全新模拟、多人合作游戏《可靠快递》于昨晚11点登陆XboxOne/PS4/Switch/PC（Epic）等平台，现在也可以在Epic商店里免费领取。详情请阅读文章《刚上线就白给，模拟游戏《可靠快递》Epic免费领》