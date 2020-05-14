贝索斯上热搜，2026年或成世界上首个“万亿富翁”

北京时间5月14日消息，周三杰夫·贝索斯的财富突然登上了推特的热门，有消息称这位世界首富将成为万亿富翁。这在一定程度上要归功于疫情引发的需求推动亚马逊的股价实现了飙升。

亚马逊创始人贝索斯

商业咨询平台Comparisun分析了纽约证券交易所估值最高的多家公司的市值，以及《福布斯》前25位富豪的资产。经过一个月的研究该公司得出结论，到2026年贝索斯的净资产可能会达到1万亿美元，正是这一言论贝索斯送上了热门。

但是贝索斯想要成为世界上第一个万亿富翁还有很长的路要走。截至今日《福布斯》对56岁的亿万富翁的净资产估值为1430亿美元。他拥有亚马逊11.2%的股份，3月份他的净资产约为1250亿美元，而他的财富也是从3月份开始激增。

随着人们对在线购物、流媒体和快递等服务需求的激增，亚马逊预计将成为这场新冠病毒疫情的赢家之一。今年前三个月，亚马逊的销售额超过750亿美元，高于2019年的600亿美元。第二波疫情爆发的可能性以及继续封锁的可能性，仍然会让人们保持非常高的服务需求。

1998年，也就是贝索斯创办亚马逊四年后，就登上《福布斯》美国富豪榜，当时他的净资产为16亿美元。今年以来，亚马逊的股价已经上涨超过28%。但是贝索斯在4月份表示，该公司现在面临着有史以来“最艰难的时刻”。

亚马逊曾预计，截至6月份，亚马逊三个月营业利润将达到40亿美元。现在亚马逊承诺将全部用于对抗疫情，比如提高小时工的工资，为员工购买个人防护设备，以及开发冠状病毒检测设施等。