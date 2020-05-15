曝 Win10X 的 Win32 容器性能不佳，微软正努力解决

IT之家5月15日消息 Windows 10X是一种锁定且只读的操作系统，但不仅限于Microsoft Store应用。微软已经确认Windows 10X能够运行UWP应用程序，Web应用程序和传统的桌面应用程序（Win32）。

基于Win32、UWP和PWA的应用程序在Windows 10X上的各自容器中运行，以保护操作系统免受潜在的恶意软件和性能问题的影响。

容器本质上是一种虚拟机，具有更高的集成度，更低的延迟，对机器更多资源的访问，专用内核，驱动程序和注册表。

IT之家获悉，与传统的虚拟机不同，Windows 10的容器可提供更高的整体性能，当你关闭Win32应用程序以节省电量消耗时，整个程序都会关闭。

Win32 容器添加了对旧版和新版Win32代码的支持。在Win32容器中，你将能够运行所有应用程序，包括系统实用程序，网络浏览器，甚至是旧游戏。

外媒Windows Latest报道，有消息人士称，虽然Win32应用程序支持是Windows 10X最引人入胜的部分之一，但看来微软遇到了新问题。

据熟悉开发情况的消息人士称，在Windows 10X上进行虚拟化并且兼容性级别仍然不高，微软正在努力解决Win32应用程序的性能问题。

不再支持依赖系统任务栏的应用程序，并且如果微软不改进Win32容器，此类应用程序将不得不移至其他地方。同样，你将无法使用应用程序，加载项或名称空间扩展来修改文件资源管理器的体验。

在容器中的Win32应用程序，允许处于Windows 10X操作系统后台操作，在最小化时无法发送通知。

在容器中虚拟化桌面应用程序后，还有许多其他与性能相关的问题。

值得注意的是，并非所有旧版应用程序在Windows 10X上进行虚拟化时都表现不佳，但是容器中有些应用程序依然在努力得到基本功能，包括屏幕共享。

另一个限制将阻止Win32应用程序应用键盘、鼠标和窗口挂钩（自定义）。

好消息是，微软不会发布半成品的操作系统，例如Windows RT或Windows 10 Mobile。微软已经将Windows 10X推迟到2021年，并且微软计划提高容器性能并为新的现代操作系统提供承诺的功能。

微软的解决方案还有很长的路要走，该公司正在努力改善这种容器，以便普通用户可以接受。