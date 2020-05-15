微软 Surface 新专利曝光：大幅提升可修复性和 Wi-Fi 性能

IT之家5月15日消息 根据一项新的专利申请，微软似乎正在致力于改进下一代混合设备、二合一设备（如Surface Laptop和Book系列）动力传输。在本周早些时候发布的同一专利申请中，微软还透露了其计划，以提高产品的可维修性分数。

微软在文件中指出，可以用不同于原始外壳的材料替换设备的组件，以“提高电子设备的可维修性和/或定制性”。

“替换的外壳部件可能具有与原始外壳不同的材料。例如，可以通过更换第一壳体的一部分来修理具有凹陷的第一壳体铝背板的电子设备。”

如果你用不同的材料替换第一部分的外壳，则无线适配器（例如Wi-Fi）的信号强度将会改变。

“应当理解，在本公开文件中对壳体的替换，修理或修改提及可以是指壳体的一部分，壳体的一层，整个壳体，或壳体材料的任何改变的情况”，微软写道。

IT之家获悉，为了提高可维修性得分和Wi-Fi性能，该公司的专利提出了以下解决方案：

“一种控制电子设备中的无线通信性能的方法，包括访问包含与多种材料有关的材料特性的数据，在电子设备中第一位置的第一天线在第一传输信道上发送第一测试信号，接收第一信号。在电子设备的第二位置使用第二天线在第一传输通道上测试信号，基于包含传输属性的数据，根据第二天线接收到的第一测试信号的测量衰减确定电子设备的外壳材料涉及多种材料，并基于壳体材料的特性来调节第一天线和第二天线中的发射功率。”