收割电信运营商市场，微软这次是认真的

据Light Reading报道，继收购Affirmed Networks之后，微软本周四宣布了对Metaswitch Networks的收购协议，这一举动清楚地表明：微软正在认真拓展电信领域相关服务。

据几位熟悉微软计划的人士透露，微软似乎正在将其Azure云服务定位于为任何客户提供电信和网络服务，无论客户是电信公司还是制造业企业。

“微软想要实现的是一个由运营商组成的美丽新世界。”研究与咨询公司Analysys Mason分析师Caroline Chappell解释说。她说，通过合并对Affirmed和Metaswitch的收购，微软似乎将Azure定位为能够为网络运营商行业内外的几乎所有客户提供网络功能虚拟化（NFV）服务。“这是微软要支持实现（网络）民主化。”

微软在讨论5G、边缘计算和专用无线网络的交集以及Azure如何支持这三者时，已经越来越明确地阐述了这一战略。Metaswitch也参与了其中：就在6个月前，Metaswitch还在Azure上展示了自己的Fusion Core，用于一家制造公司的专用LTE网络。

“云计算和通信网络的融合为微软提供了一个独特的机会，可以通过继续投资Azure来为全球运营商提供服务，并通过运行虚拟化通信功能、应用和网络所需的专用软件，为我们的超大规模云基础设施增加更多的深度。”微软高管Yousef Khalidi在该公司的网站上这样写道。

微软也向Light Reading证实，Azure执行副总裁Jason Zander将同时负责Affirmed和Metaswitch。但是该公司拒绝提供更多关于其总体计划的具体细节，以及它收购Metaswitch花费了多少资金。

规模虽小 实力不俗

微软在网络领域的最新收购将为其提供深层的网络和软件专业知识，而收购价格相对来说可能并没有那么昂贵。Metaswitch是一家成立于1981年的公司，大约有600名员工，在过去十年左右的时间里，他们成功地将许多复杂的软件功能从硬件操作中分离开来，被公认为是电信网络领域的专家。该公司最近的一些努力涉及虚拟化IMS核心网和5G中的无线/有线融合。

Heavy Reading首席分析师Gabriel Brown在谈到Metaswitch时表示：“对于他们来说，这是一家很棒的公司，是一个非常棒的团队。”

不过，虽然Metaswitch至少进行了两次上市尝试，但其始终未能推动自己实现成功。这家公司没有发生高速增长的故事。Metaswitch的2019年财报显示，其年收入为1.8亿美元，较上年增长2.5%，较2015年的1.585亿美元增长了约13.5%。然而，该公司拥有各种各样的稳定客户群--这些客户主要集中在北美地区，并且在2019年调整后的营业利润为3140万美元。

考虑到Metaswitch的财务表现，微软不太可能支付与收购Affirmed相同的金额（传闻为13.5亿美元）。但是，通过合并收购Affirmed与Metaswitch，将使微软在云原生电信的未来发展中获利。

分析师Gabriel Brown表示：“两家公司合并在一起是一个十分清晰的信号，表明微软非常重视Azure上的电信网络。”

Azure与谷歌

那么，这些收购将使微软在更广阔的的市场中处于什么样的市场地位呢？分析师Caroline Chappell解释说，在销售网络和云服务能力方面，微软落后于谷歌，但在该领域领先于亚马逊AWS。她说，IBM（通过收购红帽）和华为是该领域的其他主要参与者。

“公共云堆栈将是运营商的发展方向。”Caroline Chappell指出，运营商在很大程度上未能打造自己的网络云，此后便转向了通过供应商来构建此类服务。然而，这导致了供应商之间的争斗，他们通常不愿意将自己的VNF放置在其他供应商的云上。

这令运营商感到头疼，因为正如Caroline Chappell所解释的那样，5G本质上是一个需要运行在云平台上的应用。“他们都在考虑自己应该采取什么样的（云）战略。”在谈到运营商时，Caroline Chappell这样表示。

显然，基于对Affirmed与Metaswitch的收购，微软希望能够提供这种云服务。