微软 Win10 版本 2004 已解决磁盘清理 Bug

IT之家5月15日消息 微软最近确认了计划于5月发布的Windows 10版本2004中的多个已知问题。作为参考，微软曾警告Windows 10版本2004破坏了Windows Mixed Reality，并且该功能对于许多用户来说无法正常使用。

微软表示已发布了Windows 10版本2004新补丁，其中修复了四个错误。根据变更日志，Windows 10 Build 19041.264（KB4556803）终于解决了Windows Mixed Reality（WMR）的性能问题。

另外还解决了另一个导致磁盘清理和存储感知无法删除每月更新缓存的问题。用户在1月份标记了该错误，并指出在每个新的累积更新之后，他们无法清除Windows Update缓存。

微软表示，你现在终于可以在Windows 10版本2004 Build 19041.264或更高版本中使用磁盘清理或存储感知功能清除Windows Update缓存。

2020年5月更新的第三个补丁还支持摩洛哥王国的夏令时（DST）。其他更改包括针对Microsoft Edge，Internet Explorer，Windows Kernal，Windows虚拟化以及其他核心组件的安全修复程序。

IT之家此前报道，微软还承认2020年5月更新中的一个新错误，该错误导致DISM工具报告错误状态。

使用DISM，你可以修改和修复损坏的Windows 10系统映像，但是该工具在运行Windows 10版本2004系统上无法报告正确的状态。

尽管对于某些用户尤其是管理员来说，这可能是一个主要问题，但微软表示，它将在以后的服务更新中部署此修复程序。