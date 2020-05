IT之家5月15日消息 上周,微软发布了Surface Go的继任者Surface Go 2,拥有更好的配置和稍大的显示屏以及更窄的边框。

虽然Surface Go 2刚发售不久,但iFixit还是设法抢到了一台,并对其进行了拆解,看看新的Surface Go 2的可维修性如何。去年,微软在设计上做了一些改动,让Surface Pro X和Surface Laptop 3的可修复性更强。Surface Go 2似乎有着相同的表现,其内部设计更好,使用了不那么强力的粘合剂和更好的金属护板,在重新组装过程中可以重复使用。

但遗憾的是,Surface Go 2并没有采用模块化组件,大部分组件都是焊接在主板上。此外IT之家了解到,该设备不支持更换SSD,存储也是焊接在主板上。

最终,iFixit给Surface Go 2的可维修性方面的评分为3分(满分10分)。虽然这不是一个很好的分数,但相比于初代Surface Go来说,肯定是有了进步,因为Surface Go的评分是1分。