NASA公布《阿尔忒弥斯协议》，想要为登月提供基本框架

5月16日消息，据国外媒体报道，当地时间周五美国国家航空航天局(NASA)公布《阿尔忒弥斯协议》(Artemis Accords)，这是一套关于如何探索月球的新标准，其中列出了如何从月球表面开采资源、如何保护阿波罗登月计划遗址等月球行动条款。NASA希望其他国家也能够认可这些条款。

与《阿尔忒弥斯协议》最为相关的是NASA的登月项目阿尔忒弥斯计划，计划在2024年之前再次将男性宇航员以及人类第一位女性宇航员送上月球。NASA局长吉姆·布里登斯廷(Jim Bridenstine)已经明确表示，希望NASA的国际合作伙伴能与NASA合作，在月球表面及其周围建立一个可持续的区域。然而，美国宇航局希望每个人都能在抵达月球后的行为上达成一致。

布里登斯廷在周五上午举行的一次会议上表示：“当我们实施登月时，应该有一个我们都认可的基本框架。”“如果你同意这个框架，我们当然希望你能成为阿尔忒弥斯计划的一部分。”NASA与国务院以及国家太空委员会共同制定了《阿尔忒弥斯协议》。

探索太空的国际框架是以1967年签署和颁布的《外层空间条约》（Outer Space Treaty）为基础。该条约为各国如何探索太空制定了一系列宽松的指导方针。首先，太空探索应该是和平事业，不应该把大规模杀伤性武器放在太空。其还限制任何人对外太空物体提出主权要求，并确保人类不会污染所探索的地方。

然而《外层空间条约》有意含糊其辞，《阿尔忒弥斯协议》旨在为NASA的月球计划设置更多条款。“他们真的，真的很模糊，”安全世界基金会（Secure World Foundation）太空法顾问克里斯托弗·约翰逊（Christopher Johnson）表示，“‘各国应适当顾及其他国家的相应利益。各国也应当防止对天体的有害污染。’现在我们要做的是找出在阿尔忒弥斯计划下、在月球活动的背景下，这些措辞的具体含义。”

周五布里登斯廷发布推文称，“这是太空探索的新曙光！今天，我很荣幸地宣布签署《阿尔忒弥斯协议》，为所有参与人类重返月球的国际伙伴确立共同愿景和指导原则。”

当然，《阿尔忒弥斯协议》是在没有经过标准条约制定过程的情况下所达成的。鉴于标准条约制定过程有时会很缓慢，而NASA正致力于在2024年之前让人类再次登上月球，因此对协议出台的速度有需求。约翰逊说：“我们相信我们能够登上月球并利用那里的资源，因此我们也将登月并利用那里的资源。我们将以一种与其他国家合作的方式做到这一点。”

协议划分了所谓的“安全区”，这将给登月者提供在月球上工作的空间，不受其他国家的干扰。

协议还将确保各国能够开采和利用他们在月球上发现的资源。长期以来NASA一直在大力宣传其对开采水冰的兴趣。据信，水冰潜伏在月球表面，可用作提取饮用水或制造火箭燃料。然而，这是否可以得到各国接受还存在一些争议，因为《外层空间条约》认为各国不能在太空提出主权要求或拥有财产。

今年4月初，美国总统特朗普签署了一项行政命令，支持美国从月球和其他星球开采资源，辩称这与《外层空间条约》并不冲突。现在《阿尔忒弥斯协议》出台后，NASA和特朗普政府想要更进一步采取行动，并让多个国家认可这种利用太空资源的方式。约翰逊说：“在这里，如果你签署了《阿尔忒弥斯协议》，意味着同意各国有权探索和利用太空资源。”“在某种程度上这符合《外层空间条约》，《阿尔忒弥斯协议》只是提出具体细节。所以作为阿尔忒弥斯计划的一部分，如果你登上月球，实际上可以用月球上的泥土来建造栖息地。”

这项协议还涉及到其他一些后勤保障问题，比如确保各国对发射到月球的宇宙飞船进行登记。加入《阿尔忒弥斯协议》的国家也将同意与NASA以同样的方式公开分享数据。协议中的其他条款则确保阿波罗计划登月遗址不会受损。这可能意味着在月球上建立着陆点，以阻止有害月球尘埃的传播。

虽然布里登斯廷说日本和加拿大等国家对协议感兴趣，但另一些国家可能并不感冒。例如，俄罗斯对《阿尔忒弥斯协议》并不满意；俄罗斯航天局总干事德米特里·罗戈津(Dmitry Rogozin)认为，“不管是月球还是伊拉克，入侵的原则都是一样的。”

尽管如此，NASA还是希望其他国家也能加入协议。“会有透明度;会有报告;会有登记;由于不同的国家在同一地区做着不同的事情，月球表面将会有不同的东西，我们都可以一种透明的、非常明确的方式运作，这样我们就能完成更多的事情。”布里登斯廷说道。“这是最终目标。”