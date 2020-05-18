美国神秘飞行器X-37B再次进入太空，执行第六次任务

据国外媒体报道，美国东部时间周日上午9点14分美国空军X-37B验证机搭载联合发射联盟(ULA)的阿特拉斯5号火箭成功发射升空，前往地球轨道执行第六次任务。

美国空军对此次任务保密，但表示X-37B将在此次飞行中进行一系列实验，并在返回地球之前测试新系统。ULA在美国空军要求下提前结束发射任务的现场报道。

此次发射距离X-37B完成破纪录的第五次轨道飞行有六个多月的时间。上次X-37B在太空连续飞行780天，于去年10月27日降落在美国国家航空航天局（NASA）位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心。X-37B总计在轨道上飞行了7年10个月的时间。此次任务可能会使其总飞行时间再增加几年。

X-37B在此次任务中新增了一个服务舱，这个附在飞机底部的圆柱形结构装满了将在轨道上测试的设备。这也是X-37B首次使用服务舱进行实验。

虽然X-37B上的大部分实验都是保密的，但这次任务中的一些技术已经公之于众。与X-37B一同升空的还有一颗名为FalconSat-8的小卫星，由美国空军学院开发，携带5个实验性有效载荷。据推测，X-37B将在到达轨道时部署FalconSat-8。NASA还将在这次任务中进行两个实验，以研究太空辐射如何降解某些物质以及对种子的影响。此外，美国海军研究实验室还将进行一项实验，研究“把太阳能转化为射频微波能量”，然后将微波能量传输回地面使用。