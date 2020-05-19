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赵明：荣耀平板V6考量了2到3年，规划了很久

2020/5/19 11:50:27来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月19日消息 昨日晚间，荣耀在智慧生活新品发布会上发布了荣耀平板V6，采用10.4英寸屏幕，搭载麒麟985处理器。

荣耀平板V6还是全球首款同时支持5G和Wi-Fi 6的平板，支持专有Wi-Fi 6+技术、160MHz带宽和动态窄频宽技术，配备7250mAh电池与大振幅四扬声器。

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新品发布结束后，华为荣耀业务部总裁赵明接受了IT之家等媒体的线上采访，针对大家关注的问题进行了深度解析。

谈及考虑推出荣耀平板V6的原因与相关规划时，赵明表示，荣耀平板V6是荣耀考量了2到3年的一款产品，规划了很久

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赵明指出，荣耀以前推出的平板产品基本是在一千五六百元价位段，但如今年轻用户对于平板在生产力、设计方面的要求越来越高。“如何做到这样又是荣耀年轻核心用户群体所能够接受的一种设计，我们考量了很久，其实整个2015年荣耀在平板体系内整个升级和变化不是很大，就是在准备这一代的荣耀平板V6。”

赵明还表示，此次发布的荣耀平板V6有很多年轻用户喜爱的功能，包括音频对焦，可以把摄像头与声音对焦的能力结合在一起。“我们希望荣耀平板V6能够成为年轻人心目当中最好的平板，这是我们打造一款经典平板的理念。”

此外，荣耀平板V6还搭载了Magic-Pencil智能手写笔，支持4096级压感与熄屏速记，并与WPS合作，推出了画笔自由剪裁、智能人像抠图和墨迹批注功能。

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关键词：荣耀

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