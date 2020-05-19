4月全国光缆产量同比增长43.80%，全年需求2.50亿芯公里

根据中国国家统计局统计，2020年4月全国光缆产量2673.10万芯千米，累计产量7777.90万芯千米，同比增长43.80%，累计增长5.90%。

国家统计局指出，国内疫情防控向好态势持续巩固，复工复产复市扎实推进，生产需求逐步好转，基础产业支撑有力，市场预期总体稳定，新动能逆势增长，经济活跃度提升，主要指标延续了3月份以来恢复改善势头。

▲ 来源：国家统计局

进入2020年以来，新型冠状病毒在国内爆发，光通信重镇武汉·光谷地处疫情中心，而国内前5大光纤光缆厂商中，长飞跟烽火就位于武汉。根据CRU的数据显示，湖北的光纤预制棒产能占全国的35%，光缆产量占20.9%，可以说影响深远。

不过，随着疫情得到有效控制，上规模的光纤光缆企业基本实现复工复产，保障5G时代的光纤光缆供应。据产业链相关人士透露，中国移动的2020年普缆集采工作正在计划中。

2020年运营商正将资本开支转向5G，中央政治局会议要求加快5G、大数据中心等“新基建”的建设。“5G的竞争是光通信基础设施的竞争”，5G以及大数据中心的建设加速，将拉动光纤光缆等基础设施的需求。

来自CRU的预测数据，2020年全球和中国光缆需求量分别为5.06亿芯公里和2.50亿芯公里；到2021年，全球及中国光缆需求量将分别达到5.58亿芯公里和2.90亿芯公里。