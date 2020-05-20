微软 Surface Go 2 与 Surface Earbuds 正式登陆中国市场

IT之家5月20日消息 微软中国今日宣布，全新 Surface Go 2 在中国市场开启预售和预定，同期Surface Earbuds 正式上市。

Surface Go 2

Surface Go 2Wi-Fi版本起售价为 2988 元，还可选带 LTE 增强版的 Surface Go 2，起售价为 5788 元，点此预订。

IT之家了解到，全新的 Surface Go 2 延续了上一代设计，起始重量为 544 克。同时，Surface Go 2 在保持外形尺寸不变的情况下，将其 PixelSenseTM 触控显示屏扩大至 10.5 英寸，并提供了 10 小时的电池续航时间。

同时，Surface Go 2 也为企业用户提供了商用版本，预装 Windows 10 专业版和 Microsoft 365 的商用版。

Surface Earbuds

Surface Earbuds 是微软全新推出的无线半入耳式耳机，整体风格延续 Surface 家族简洁的设计理念，冰川白色搭配圆形触控面板，采用四个固定点设计，拥有三套可替换硅胶耳塞。



此外，Surface Earbuds拥有响应式触控面板，让用户可通过轻击、触摸和滑动等手势操作拨打电话或是切换歌曲，每个耳机里均配置两个麦克风。

通过 Surface Earbuds 与 Microsoft 365 搭配，用户可在 Word、Outlook 以及 PowerPoint 中使用听写功能。另外，Surface Earbuds 单次充电最长可支持 8 小时的聆听时间，配合无线充电盒可提供额外电量。

即日起，Surface Earbuds 在中国市场正式上市，售价为 1588 元。

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