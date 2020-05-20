陆正耀深夜称真没骗人，瑞幸门店早晨订单又多了

对于瑞幸的人来说，这又是一个不眠之夜。

昨日晚间，纳斯达克交易所通知瑞幸咖啡必须摘牌的消息传出，随后瑞幸发布公告，称在5月15日收到纳斯达克交易所的退市通知。

瑞幸说，公司计划就此举行听证会，在听证会结果出炉前，瑞幸将继续在纳斯达克上市。

纳斯达克还说，计划于美国东部时间5月20日上午7点（北京时间5月20日晚上7点）恢复瑞幸咖啡的交易。在4月7日，纳斯达克停止了瑞幸的股票交易。

难道，瑞幸必须死吗？

门店：订单又多了不少……

今日早间，网易科技《态℃》栏目组记者又探访了几家瑞幸门店。

先上两张现场图：

显然，今天门店的生意又好了很多，有店员向网易科技《态℃》栏目组记者表示：今天的订单比此前又多了不少。

不过，今天的瑞幸门店并未达到4月3日瑞幸那种“爆单”的状态。

在4月2日，瑞幸自爆了财务造假；次日（4月3日），网易科技《态℃》栏目组记者探访多家瑞幸门店发现，当日的瑞幸门店纷纷“爆单”了。

当时有不少用户向我们反馈：他们是担心瑞幸倒闭后优惠券不能用了。

当日及此后一段时间的火爆，甚至一度推迟了瑞幸的“关店”进度：瑞幸前期的疯狂开店，导致了不少的门店覆盖范围重合，瑞幸决定关闭一些门店。

此后，据彭博报道，在自曝财务造假事件后，瑞幸仍在快速在中国开店。数据显示，截至5月12日，瑞幸咖啡二季度平均每天在中国开10家门店，门店总数已达6912家。

5月12日，瑞幸宣布终止CEO钱治亚和COO刘剑的职位，任命副总裁郭谨一为代理CEO，并试图“尽快重组公司组织架构、重塑公司价值文化，强化内控确保合法合规，尽一切努力保持经营稳定”。

投资人撤出 投资者起诉索赔

造价风波对瑞幸的打击还体现在另外一个方面：投资人纷纷撤出，投资者们开始发起诉讼索赔。

在5月11日，瑞幸发公告称，其原第三大机构股东CRGI清仓了公司所有股份。

而据36氪报道，在浑水的做空报告发布后，从2月10日开始，瑞幸咖啡的机构股东已经开始密集减持：孤松资本于4月3日清仓离场，它在做空报告发布前持股10.6%；愉悦资本的持股比例则在2月12日从11.13%减至5%；对冲基金Melvin Capital在3月25日将瑞幸咖啡的股份减持至5.2%；投资银行摩根大通在做空报告发布后曾增持5.87%，而瑞幸自爆财务造假次日其将股份减持至1.6%。

投资者也在行动。

在5月15日，道琼斯援引香港高等法院报道，开曼群岛和香港的法院下令冻结瑞幸咖啡资产。债券持有人本周提起诉讼，寻求追回约1.557亿美元损失。随后，界面新闻报道称，当日（5月15日）上午10点30分，14家境外机构起诉瑞幸咖啡一案在香港特别行政区高等法院开庭审理，案件编号为“HCMP 572/2020”。

而在此前，已经有投资者在美国对瑞幸咖啡发起民事诉讼索赔。

代理了国内投资者起诉瑞幸咖啡一案的北京威诺律师事务所律师杨兆全告诉网易科技记者，纳斯达克交易所向瑞幸咖啡发出退市通知，表明瑞幸咖啡已经处在了退市悬崖边上。

根据交易所规则，瑞幸咖啡有权进行听证并进行申辩。但是杨兆全认为瑞幸咖啡避免退市的几率很小。这次瑞幸咖啡造假事件在交易所看来特别严重，首先，造假持续的时间长，从二季度到四季度一共三个季度。二是造假金额大。造假金额占到了营业额的很大的比例。三是被揭露后依然否认。在浑水披露瑞幸咖啡造假的调查报告后，公司公然否认。综合以上情形，瑞幸咖啡通过听证实现翻盘的机会不大。

同时，杨兆全认为，瑞幸咖啡的退市，让投资者索赔诉讼增添了一定的变数。公司是否有足够的资产进行赔付，值得关注。也不排除公司退市后，面临破产的可能性。

据环球时报报道，有律师表示，一旦面临集体诉讼，瑞幸将面临总计约112亿美元赔偿。

所以，纳斯达克的摘牌，也是意料之中。

陆正耀：我真的没骗人！

今日早间，针对纳斯达克的决定，瑞幸咖啡董事长陆正耀于发了声明，说对“纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市”深感失望和遗憾。

在声明中，陆正耀对瑞幸咖啡事件造成的恶劣影响，向投资人、全体瑞幸员工和客户道歉，并表示自己绝不是欺骗投资人：“我的风格可能太激进，企业跑的太快，也导致很多问题，但我绝不是以‘概念做局’去欺骗投资人，我是真心想把企业做大做好，为社会创造价值！”

陆正耀坚信瑞幸咖啡的商业模式和商业逻辑是成立的，“瑞幸咖啡自运营以来每年的营收都在持续增长。目前，尽管有疫情和造假风波的双重打击，瑞幸数千家门店仍在努力坚持运营，数万员工仍在勤勤恳恳的工作，瑞幸的产品口碑很好也很有品牌韧性，真心恳请社会各界能够给予宽容和支持，我在此谢谢大家了！”

陆正耀还对“转移资产”进行了回应，“创业以来，我挣到的钱几乎全部投入到了实体企业中，质押瑞幸咖啡股票所得资金，也全部用于支持旗下各个企业的经营发展，没有用于个人挥霍，更没有转移资产，对此我愿意接受任何调查。”

陆正耀最后表示，不论怎样都会倾尽全力维持门店运营，“竭尽所能挽回股东损失，让瑞幸这个品牌能够走下去”

瑞幸未来，又将走向哪一步？

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