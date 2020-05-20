北京时间5月20日消息，即便是成功的大型科技巨头，有时也会在发布新产品时犯错，比如以设计著称的苹果公司竟然因为一款产品的界面丑，而惨遭用户投诉。下面来深入了解几个经典的失败案例。

1.Microsoft Band：设计就是一切。

大多数人不会把微软和“失败”联系在一起。当然微软也有失误的时候，例如Windows XP系统在商业上就被认为是失败的，它产生了大量的“钉子户”（拒绝更新系统）。

但要说微软近年来最大的失误是什么？那就是Microsoft Band。Band是微软推出的一款智能手表，配有心率监测器，可以跟踪身体状况。2014年发布的Band，实际上比它的竞争对手Apple Watch早了整整一年进入市场。但在2016年，微软却停止了该产品的销售。

可以说，Microsoft Band是比Apple Watch更好的产品。Band能够跟踪用户暴露在紫外线辐射下的情况，可靠的健康跟踪功能，可创建个性化的锻炼计划，电池续航时间长达三天（当时属于不错了）。

那为什么Microsoft Band还是被放弃了呢？原因还是太丑了，无法与Apple Watch时尚、可定制的设计相竞争。甚至有批评者将其比作一副戴在手上的“手铐”。没有哪款手环可以接受这种耻辱。

所以教训是，即使是巨头公司的优质产品，也可能因为糟糕的设计而走向失败。穿戴科技产品是一个特别危险的领域，产品的外观或感觉至关重要。

2.Firefly Mobile：失败的“芭比娃娃”手机。

2003年，Firefly Mobile首次亮相，宣称是一款“专为儿童设计的移动电话”。Firefly的这款GlowPhone尺寸很小，部分原因是由于没有键盘。

Firefly的用户控制非常简单：一个按钮打给妈妈，一个按钮打给爸爸，还有一个按钮打给911。其他号码也可以输入手机，但即使对于这些儿童的父母来说，这个过程也是比较复杂的。

这款发光手机的玩具式设计受到了父母和孩子们的嘲笑。孩子们不愿意被人看到拿着一个看起来像“芭比娃娃”的手机。价格也没有优势：无限通话和短信套餐每月要花费65美元，没有上网选项。2012年，Firefly在没有公布退款计划的情况下关闭了门店。

3.Apple MobileMe：简单即是美。

MobileMe是苹果公司在2008年推出的一个移动软件服务，时间线位于iTools之后，iCloud之前。对于一个以设计闻名的科技巨头来说，这简直就是一个令人震惊的失败案例。

尽管经历了多次迭代更新，MobileMe却依然难以使用。它没有明确告诉用户如何操作，界面很糟糕，并且发生了用户丢失数据的事情。在收到大量用户投诉后，苹果在2012年关闭了MobileMe，并发布了改进后的iCloud。

将软件服务全部挤在单个界面从来都不是一个好主意。相比之下，可以参考EasyRedir，这是一个URL重定向服务，它并不试图提供世界上所有的web服务。它专注于链接重定向、分析和网站迁移。它的管理仪表板具有简单的设计，并且在其主页上列出了具体的用例。

不管其他有没有问题，首先应该像EasyRedir一样保持简单的界面。通过MobileMe和iTunes，苹果似乎已经吸取了这个惨痛的教训。

4.Pono：迟到比缺席更糟糕。

2012年，知名音乐家尼尔-杨(Neil Young)接手了一个自己钟爱的项目：Pono高保真音乐播放器。他想解决的痛点是，对年轻人来说，iPod和MP3音乐播放器的音质根本无法与黑胶唱片和CD相比。

杨的方向可能是对的，但他错在时机上。虽然杨听到了听众对高保真音乐的呼吁，但他最终还是没有正确理解自己所进入的这个市场。Pandora等免费的音乐流媒体平台从2000年就已经存在了。Spotify也于2008年推出。

尼尔-杨的名字足以确保2015年推出的Pono获得众筹。但面世一年后，它却倒闭了。原因在于如果这意味着回到MP3播放器的时代，并且价格更高也不能联网，那么消费者并不愿意为这种服务买单。

Pono的故事中有一个亮点吗？是的，它引起了亚马逊的注意，并促使它推出在线服务真正满足了Pono所发现的对高质量音乐的需求。亚马逊推出的高保真音乐无限服务(high-fidelity Music Unlimited service)允许通过电脑和手机流媒体播放，有趣的是它也得到了尼尔-杨本人的点赞。

总之，忘记过去的人注定要重蹈历史覆辙。事实证明，这一点在科技行业和其他任何行业都是一样的。